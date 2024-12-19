"Знову говоримо про зброю, а не про людей": Зеленський відповів щодо зниження мобілізаційного віку
Президент Володимир Зеленський заявив, що Збройним силам України в першу чергу не вистачає озброєння, яке обіцяли надати партнери
Про це він сказав під час пресконференції.
"Щодо зниження призовного віку військовозобовʼязаних. Якщо людина стоїть без зброї, то яке значення має її вік!? Яке значення має, чи 20 років цій людині, чи 30? Партнери часто звертають увагу на фізичні можливості військовослужбовців, а ми на те, що в нас є неукомплектовані бригади. Я не хочу це знову повторювати. В нас є досить потужні бригади, але є й такі, які зовсім неукомплектовані, перш за все зброєю", - заявив Зеленський.
Президент також повідомив, що з 12 бригад ЗСУ, які партнери торік обіцяли підготувати й укомплектувати озброєнням за кордоном, сьогодні пройшли підготовку лише 2.
"Це не дуже справедливо. Коли ми говорили про підготовку та тренування 14 бригад ЗСУ, 12 з яких мали б пройти підготовку за кордоном. Це було рік тому. Разом із США та партнерами з ЄС була розподілена чітка таблиця, де та чи інша бригада ЗСУ буде тренуватись й проходити підготовку. Сьогодні ми маємо одну бригаду, яка проходила підготовку у Франції, й ще одну, яку додатково тренують і готують спеціалісти зі США у Німеччині. Знову ж, якщо ми маємо лише дві бригади, то ми знову говоримо про зброю, а не про людей. Безумовно, людей завжди буде не вистачати. Наші командири на полі бою хочуть отримати більше людей. Втім, не менш важливим є укомплектування таких підрозділів", - додав він.
- Раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що США дійсно порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога.
- 2 грудня повідомлялось, що в адміністрації президента США Джо Байдена зростає "розчарованість" через опір України знизити призовний вік із 25 до 18 років.
- Згодом член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки Федір Веніславський заявив, що наразі в парламенті не розглядаються законодавчі ініціативи про зниження мобілізаційного віку.
- Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що питання мобілізаційного віку в Україні порушувалося на зустрічах із топпосадовцями Європейського Союзу.
- Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що мобілізаційний вік в Україні "занадто високий".
- У середині грудня Ольга Стефанішина наголосила: рішення про зниження мобілізаційного віку не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому.
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