"Знову говоримо про зброю, а не про людей": Зеленський відповів щодо зниження мобілізаційного віку

Про це він сказав під час пресконференції.



"Щодо зниження призовного віку військовозобовʼязаних. Якщо людина стоїть без зброї, то яке значення має її вік!? Яке значення має, чи 20 років цій людині, чи 30? Партнери часто звертають увагу на фізичні можливості військовослужбовців, а ми на те, що в нас є неукомплектовані бригади. Я не хочу це знову повторювати. В нас є досить потужні бригади, але є й такі, які зовсім неукомплектовані, перш за все зброєю", - заявив Зеленський.

Президент також повідомив, що з 12 бригад ЗСУ, які партнери торік обіцяли підготувати й укомплектувати озброєнням за кордоном, сьогодні пройшли підготовку лише 2.

"Це не дуже справедливо. Коли ми говорили про підготовку та тренування 14 бригад ЗСУ, 12 з яких мали б пройти підготовку за кордоном. Це було рік тому. Разом із США та партнерами з ЄС була розподілена чітка таблиця, де та чи інша бригада ЗСУ буде тренуватись й проходити підготовку. Сьогодні ми маємо одну бригаду, яка проходила підготовку у Франції, й ще одну, яку додатково тренують і готують спеціалісти зі США у Німеччині. Знову ж, якщо ми маємо лише дві бригади, то ми знову говоримо про зброю, а не про людей. Безумовно, людей завжди буде не вистачати. Наші командири на полі бою хочуть отримати більше людей. Втім, не менш важливим є укомплектування таких підрозділів", - додав він.