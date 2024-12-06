Генерал США Ходжес: мобілізаційний вік в Україні надто високий, а в армії достатньо роботи для жінок
Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що мобілізаційний вік в Україні "занадто високий"
Про це Бен Ходжес сказав в інтервʼю "Громадському".
"Відверто кажучи, коли я кілька років тому вперше почув, що Україна не мобілізує молодь для боротьби з російською агресією, то був здивований. На мою думку, призовний вік в Україні занадто високий. У більшості країн світу можна вступити на військову службу вже у 18 або 19 років. Україна теж могла б використати таку можливість", — заявив американський генерал.
За словами Ходжеса, влада повинна відновити впевненість українських сімей у тому, що їхні родичі не опиняться на фронті, доки не матимуть належної підготовки та обладнання.
"Українці повинні знати, що служба в армії під час війни — це не квиток в один кінець, що їхні життя цінують і оберігають... Я живу в Німеччині, і тут багато українців, я бачу їх усюди. Це неправильно. Тут мають бути лише ті, хто не може допомогти Україні боротися. Але знову ж таки, це робота українського уряду — заслужити довіру українців і переконати в тому, що їхня допомога зараз украй потрібна, а їхнє життя має найвищу цінність для держави", — сказав колишній командувач Сухопутних військ США у Європі.
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Бен Ходжес також висловився щодо мобілізації жінок.
"Я також думаю, що в армії знайдеться достатньо роботи і для жінок. Треба активніше залучати жінок до військової служби", - йдеться у заяві.
- 28 листопада повідомлялось, що США порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має прийняти важкі, але необхідні рішення стосовно подальшої мобілізації.
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