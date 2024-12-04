Блінкен закликав Україну ухвалити "важкі рішення" щодо мобілізації

Про це він сказав після зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".

"Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони (мобілізовані) мають підготовку та необхідне обладнання", - заявив Блінкен.

Американський держсекретар наголосив, що такі рішення критично важливі, оскільки "навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".

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Також Блінкен повторив тезу радника Білого дому Джейка Саллівана: він заявляв, що Україна мусить посилити мобілізацію задля покращення ситуації на полі бою.