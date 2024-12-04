Блінкен закликав Україну ухвалити "важкі рішення" щодо мобілізації
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має прийняти важкі, але необхідні рішення стосовно подальшої мобілізації
Про це він сказав після зустрічі з міністрами закордонних справ країн НАТО в Брюсселі, передає "Радіо Свобода".
"Україна має прийняти важкі рішення щодо подальшої мобілізації, але це необхідні рішення. Ми прагнемо переконатися, що вони (мобілізовані) мають підготовку та необхідне обладнання", - заявив Блінкен.
Американський держсекретар наголосив, що такі рішення критично важливі, оскільки "навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на фронті мають бути люди, щоб протистояти російській агресії".
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Також Блінкен повторив тезу радника Білого дому Джейка Саллівана: він заявляв, що Україна мусить посилити мобілізацію задля покращення ситуації на полі бою.
- 28 листопада повідомлялось, що США порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога.
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