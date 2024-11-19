У Білому домі закликали Україну посилити мобілізацію: "справа не в браку зброї"

Про це Джейк Салліван сказав у розмові з PBS News.

Радник Джо Байдена відповів на запитання, чи не було б більшого ефекту, якби Україна отримала новий тип зброї (прим. - танки, ракети, літаки) раніше.

"Ми дали їм і танки, і F-16, і HIMARS, і Patriot. Чи побачили ми суттєву різницю на полі бою? Ми вважаємо, що в цій битві не одна система озброєння має значення. Йдеться про живу силу, і Україні, на наш погляд, потрібно зробити більше, щоб зміцнити свої лінії з погляду кількості сил, які вона має на передовій", - заявив Джейк Салліван.

За словами представника Білого дому, Україні потрібно посилити мобілізацію.

"Сьогодні Україна опинилася в складнішому становищі на полі бою, що свідчить про те, що немає прямої лінії між цими системами озброєнь і тим, що відбувається на полі бою. Де найпряміший зв’язок між становищем українців та вхідними ресурсами? Справа в мобілізації та живій силі", - наголосив Салліван.