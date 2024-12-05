Або посилення мобілізації, або програна війна до весни, - екскомандир батальйону "Айдар" Дикий

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Майже півтора року кажу одне й те саме: реальний вибір у нас виключно між посиленням мобілізації або капітуляцією та окупацією, третьої опції ніхто нам не пропонує. Наш народ просто не хоче цього чути. Тож зараз скажу дуже просто. Ми догралися до того, що стоїмо на межі військової катастрофи", - наголосив Дикий.

За словами колишнього командира взводу батальйону "Айдар", український фронт просідає кожного дня. Наразі мобілізується в півтора раза менше новобранців, ніж армія втрачає через санітарні втрати. Таким чином армія з кожним днем зменшується й тане.

"І це ми ще не говоримо про цілу снігову лавину СЗЧ, яка за осінь цього року перевищила показники всього минулого року. Одна з основних мотивацій тих, хто кидає все й іде з фронту, - це те, що вони воюють із початку 2022 року, і бачать, що ніхто не збирається присилати їм поповнення, тим більше не планує їх замінювати. Тому вони вже й реагують таким чином", - зауважив Дикий.

Колишній командир взводу батальйону "Айдар" резюмував, ситуація наразі гранично проста - або негайне посилення мобілізації до ЗСУ, або програна війна. І не десь там у якійсь абстрактній перспективі, а до весни!