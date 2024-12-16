Рішення про зниження мобілізаційного віку не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому, - Стефанішина

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка перебуває на пресбрифінгу Ольги Стефанішиної під час форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".

"Ми перебували в Брюсселі, журналісти поставили питання щодо мобілізаційного віку. Я хочу, щоб ми чітко розуміли, що це не позиція або якась заява, це реальність. Реальність, пов'язана з тим, що рішення, які комунікуються, рішення, які ухвалюються державою, головнокомандувачем, - це в першу чергу велика відповідальність за життя кожного українця, тому вони не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому або будь-ким іншим. Це не позиція, це реальність", - заявила Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністерка також зауважила, що воїни мають бути всім забезпечені. Вона також поділилась, що подібні заяви посадовців Білого дому - це спроба зняти відповідальність за домовленості.

"Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше. Тому, звичайно, ми достатньо різко комунікуємо це питання", - додала Стефанішина.