Рішення про зниження мобілізаційного віку не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому, - Стефанішина
Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що питання щодо мобілізаційного віку ухвалюються Україною
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка перебуває на пресбрифінгу Ольги Стефанішиної під час форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".
"Ми перебували в Брюсселі, журналісти поставили питання щодо мобілізаційного віку. Я хочу, щоб ми чітко розуміли, що це не позиція або якась заява, це реальність. Реальність, пов'язана з тим, що рішення, які комунікуються, рішення, які ухвалюються державою, головнокомандувачем, - це в першу чергу велика відповідальність за життя кожного українця, тому вони не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому або будь-ким іншим. Це не позиція, це реальність", - заявила Стефанішина.
Віцепрем'єр-міністерка також зауважила, що воїни мають бути всім забезпечені. Вона також поділилась, що подібні заяви посадовців Білого дому - це спроба зняти відповідальність за домовленості.
"Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше. Тому, звичайно, ми достатньо різко комунікуємо це питання", - додала Стефанішина.
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