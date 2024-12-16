Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Рішення про зниження мобілізаційного віку не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому, - Стефанішина

Рішення про зниження мобілізаційного віку не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому, - Стефанішина

Дар'я Тарасова
16 грудня, 2024 понедiлок
10:52
Війна з Росією Ольга Стефанішина

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина наголосила, що питання щодо мобілізаційного віку ухвалюються Україною

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко, яка перебуває на пресбрифінгу Ольги Стефанішиної під час форуму "Право та справедливість: посилення взаємодії в умовах війни".

"Ми перебували в Брюсселі, журналісти поставили питання щодо мобілізаційного віку. Я хочу, щоб ми чітко розуміли, що це не позиція або якась заява, це реальність. Реальність, пов'язана з тим, що рішення, які комунікуються, рішення, які ухвалюються державою, головнокомандувачем, - це в першу чергу велика відповідальність за життя кожного українця, тому вони не можуть бути продиктовані заявами посадовців Білого дому або будь-ким іншим. Це не позиція, це реальність", - заявила Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністерка також зауважила, що воїни мають бути всім забезпечені. Вона також поділилась, що подібні заяви посадовців Білого дому - це спроба зняти відповідальність за домовленості.

"Я особисто сприймаю це як бажання зняти відповідальність за ті домовленості, які були раніше. Тому, звичайно, ми достатньо різко комунікуємо це питання", - додала Стефанішина.

  • Раніше речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що США дійсно порушували питання зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, однак Київ переконаний, що важливішою є військова допомога.
  • 2 грудня повідомлялось, що в адміністрації президента США Джо Байдена зростає "розчарованість" через опір України знизити призовний вік із 25 до 18 років.
  •  Стефанішина заявила, що питання мобілізаційного віку в Україні порушувалося на зустрічах із топпосадовцями Європейського Союзу
  • Колишній командувач Сухопутних військ США у Європі генерал Бен Ходжес вважає, що мобілізаційний вік в Україні "занадто високий".
Теги:
Новини
Суспільство
ЗСУ
мобілізація
США
Військові новини
ТЦК
Читайте також:
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Автор Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
Ваші коментарі ображають військових, які щоденно б’ються на полі бою: 47 ОМБр оприлюднила заяву після відео Маркуса
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Анастасія Блищик пресофіцер в 47 окрема механізована бригада
Автор Євген Козярін
12 грудня, 2024 четвер
"Залишився маріонеткою": пресофіцерка 47-ї ОМБр Блищик прокоментувала відео Маркуса щодо медійної роботи підрозділу
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 43.6
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
16 грудня
11:32
Україна Євросоюз
"Україна на найвищому порядку денному": Стефанішина про запрошення Зеленського на засідання Євроради
11:26
Ексклюзив
електроенергія, шахеди
Ексміністр енергетики Плачков пояснив, чому ворог намагається завдавати ударів по енергооб'єктах на заході України
11:21
Правова позиція України щодо конфіскації російських заморожених активів має підтримку політичних кіл у Брюсселі, - Стефанішина
11:14
Херсонська область
Росіяни від ранку атакують дронами Херсонщину: загинула жінка, є поранений
10:59
Правоохоронці затримали двох підлітків за підозрою у підриві вибухівки біля райвідділів поліції в Харкові
10:50
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія може залучити тіньовий флот до військових перевезень, та як волонтери захищають небо над українською столицею від БПЛА. Акценти світових ЗМІ 16 грудня
10:48
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 грудня: скільки коштує долар, євро та злотий
10:48
Оновлено
французький архіпелаг
На французьку Майотту обрушився найсильніший за століття шторм: кількість жертв, ймовірно, досягла тисячі
10:31
безпілотник, дрон
Дрони СБУ знищили ворожий склад боєприпасів на ТОТ Донеччини, – ЗМІ
10:26
Ексклюзив
"Чи піде на це Росія?": Центр близькосхідних досліджень про умови, на яких у Сирії можуть залишитися російські військові бази
10:03
Росія з КНДР
Підрозділи північнокорейської армії доукомплектовують після втрат на Курщині, – ГУР
10:00
СолоХа обурилась, що не пройшла на Нацвідбір, і заявила, що треба заборонити артистам брати участь удруге
10:00
OPINION
Чи читав Папа Франциск П'ятикнижжя?
09:49
Литва прапор
Литва закликала країни ЄС розробити спільну стратегію боротьби з російськими гібридними атаками
09:48
"Квартал 95" під час анонсу новорічного шоу показав карту України без Криму: ролик замінили
09:44
Оновлено
Shahed, шахеди, ППО. Ілюстративне фото
РФ запустила по Україні "шахеди": вибухи лунали в низці регіонів
09:13
Сербія
Сербська влада використовує шпигунські програми для стеження за журналістами та активістами, - правозахисники
08:59
ЗСУ
Українські військові з 2022 року надіслали омбудсмену майже 2 тис. скарг на військові частини
08:48
Ентоні Блінкен
Держсекретар США Блінкен обговорив з очільником МЗС Британії Леммі посилення військової допомоги Україні
08:48
ППО
Українська ППО за ніч збила 27 російських дронів
08:25
Оновлено
війна з РФ, ЗСУ
Минулої доби на фронті сталося 228 боєзіткнень: на Курщині Сили оборони відбили 38 ворожих атак
08:21
Ексклюзив
Ворог на початок грудня міг накопичити до 1,5 тис. ракет різного типу, - авіаексперт Долінце
08:16
OPINION
Роль Бойка та арестовичів — готувати ґрунт для проросійського месії
08:12
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президента Бразилії Лулу да Сілву виписали з лікарні: він вперше виступив перед публікою
08:04
OPINION
Реінкарнація Бойка: ці чорти повертаються завжди
07:50
біткоїн
Вартість біткоїна вперше перевищила $106 тисяч
07:38
ізраїль обстріл
Ізраїль вдарив по Тартусу в Сирії, де розташована військова база Росії, - ЗМІ
07:24
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Південнокорейський суд почав розгляд справи про імпічмент президента Юн Сок Йоля
07:21
Інфографіка
російська техніка
Війська РФ за добу втратили 1070 військових, 29 бронемашин і 12 танків
07:18
Оновлено
Чорне море
РФ завела кораблі до пунктів базування
07:00
Огляд
РЛС "Подлет"
Що таке РЛС "Подлет" – новітній російський радар, який українці систематично знищують, але ніяк не можуть захопити
06:53
Сирія
Росія збереже свою військову присутність у Сирії, - ISW
06:32
Оновлено
Естонія
Естонія заборонила в’їзд до країни 14 грузинським чиновникам, серед яких прем'єр Кобахідзе: у "Мрії" відреагували
05:58
Алжир
Алжир вважає, що Франція намагається дестабілізувати ситуацію в країні
2024, неділя
15 грудня
23:35
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини Пеллегріні заявив, що Україна "буде вимушена" піти на територіальні поступки
23:21
Мелітополь
В окупованому Мелітополі росіяни провели "начальні тренінги" для колаборантів, - ЦНС
23:04
Онуфрій на недільній проповіді (15.12.2024)
На 6-ту річницю Об'єднавчого собору ПЦУ Епіфаній знову закликав Онуфрія почати діалог "без всяких попередніх умов"
23:00
Ексклюзив
Дональд Трамп
Відносини між Україною і командою Трампа знаходяться в кризі, хоча його дії можуть бути ефективними, - Порошенко
22:46
Володимир Путін
Південна Африка каже, що не може запросити Путіна на саміт G20 у 2025 році
22:15
Ексклюзив
Порошенко
Зараз Україна знаходиться в більшій небезпеці, ніж 2022 року, - Порошенко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV