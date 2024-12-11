Вік мобілізованих в Україні обговорювали на зустрічах з топпосадовцями ЄС, - Стефанішина

Про це вона розповіла "Радіо Свобода".

"Це питання задавалося з точки зору того, що дійсно воно є в публічному дискурсі. Але я і рада, що це питання задається, тому що в нас є дуже очевидна відповідь. Ми не можемо прийняти цю критику, оскільки немає системи планування, тренування і оснащення українських бригад", - сказала Стефанішина.

Також віцепремʼєр-міністерка акцентувала, що ЄС може відіграти велику роль у тренуванні українських військових.

"Безумовно, питання мобілізації не буде предметом таких дискусій. Це неприйнятна позиція. Я говорила це і «офрекордс», і публічно це також має звучати", - додала вона.