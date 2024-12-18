"Добра нагода поговорити про гарантії безпеки": Зеленський у Брюсселі прибув на перемовини з генсеком НАТО Рютте

Перед проведенням переговорів Зеленський і Рютте зробили короткі заяви для представників ЗМІ, які транслював Офіс президента України.

Марк Рютте зазначив, що під час зустрічі вони з Зеленським проведуть перемовини вдвох, а також із делегаціями. Зокрема, обговорять військову й економічну підтримку України.

"Важливе питання порядку денного – переконатися, що Україна буде в найкращому можливому становищі одного чудового дня, коли вони вирішать розпочати мирні переговори. Це означає, що зараз ми маємо зробити все й надати все, що зможемо, коли справа стосується протиповітряної оборони й інших систем озброєння", – сказав Рютте.

Він додав, що також, коли "одного дня настане мир", необхідно буде подумати про економіку України. Зокрема, "не просто купувати зброю, а купувати її в України з величезної оборонно-промислової бази".

Окрім того, Рютте зауважив, що йому відомо про прохання України щодо систем ППО. "Я думаю, 19 систем будуть поставлені в Україну для захисту критичної інфраструктури", - сказав він.

Зеленський своєю чергою заявив, що зустрічі з генеральним секретарем НАТО й іншими лідерами країн Євросоюзу в Брюсселі – це "добра нагода поговорити про гарантії безпеки для України" сьогодні та в майбутньому. Він додав, що під час обговорення йтиметься про зміцнення української армії. Зокрема, це стосується систем ППО, кількість яких дуже важлива для України.

Зеленський додав, що вже зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, а згодом зустрінеться з іншими європейськими лідерами.