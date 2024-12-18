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"Добра нагода поговорити про гарантії безпеки": Зеленський у Брюсселі прибув на перемовини з генсеком НАТО Рютте

Олена Будько
18 грудня, 2024 середа
21:56
Світ Володимир Зеленський і Марк Рютте

Президент України Володимир Зеленський, який сьогодні прибув у Брюссель, почав перемовини з генсеком НАТО Марком Рютте в його резиденції.

Зміст

Перед проведенням переговорів Зеленський і Рютте зробили короткі заяви для представників ЗМІ, які транслював Офіс президента України. 

Марк Рютте зазначив, що під час зустрічі вони з Зеленським проведуть перемовини вдвох, а також із делегаціями. Зокрема, обговорять військову й економічну підтримку України.

"Важливе питання порядку денного – переконатися, що Україна буде в найкращому можливому становищі одного чудового дня, коли вони вирішать розпочати мирні переговори. Це означає, що зараз ми маємо зробити все й надати все, що зможемо, коли справа стосується протиповітряної оборони й інших систем озброєння", – сказав Рютте.

Він додав, що також, коли "одного дня настане мир", необхідно буде подумати про економіку України. Зокрема, "не просто купувати зброю, а купувати її в України з величезної оборонно-промислової бази". 

Окрім того, Рютте зауважив, що йому відомо про прохання України щодо систем ППО. "Я думаю, 19 систем будуть поставлені в Україну для захисту критичної інфраструктури", - сказав він.

Зеленський своєю чергою заявив, що зустрічі з генеральним секретарем НАТО й іншими лідерами країн Євросоюзу в Брюсселі – це "добра нагода поговорити про гарантії безпеки для України" сьогодні та в майбутньому. Він додав, що під час обговорення йтиметься про зміцнення української армії. Зокрема, це стосується систем ППО, кількість яких  дуже важлива для України.

Зеленський додав, що вже зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, а згодом зустрінеться з іншими європейськими лідерами.

  • У середу, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Упродовж двох днів він зустрінеться з низкою європейських партнерів та візьме участь у засіданні Європейської ради
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Війна з Росією
НАТО
допомога Україні
Марк Рютте
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