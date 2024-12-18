"Закінчення війни потребує скоординованої роботи". Зеленський приїхав на перемовини з партнерами до Брюсселя
У середу, 18 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя. Там він зустрінеться з низкою європейських партнерів та візьме участь у засіданні Європейської ради
Про це президент повідомив у Telegram.
"Попереду важливі перемовини з нашими європейськими партнерами. Європі потрібна сильна позиція заради надійного миру. І кожне фундаментальне питання, яке стосується Європи, – а закінчення війни Росії проти України, безумовно, є таким питанням – потребує скоординованої та ефективної роботи європейських країн", - наголосив Володимир Зеленський.
За його словами, на цей візит заплановані зустрічі з лідерами й главами урядів Франції, Німеччини, Італії, Данії, Нідерландів, Польщі, Чехії, Генеральним секретарем НАТО, Президентом Євроради та Президенткою Єврокомісії. Також будуть представники Британії та інших країн.
"Візьму участь у засіданні Європейської ради. Зміцнюємо Україну та всю нашу Європу. Вдячний усім, хто допомагає", - резюмував Зеленський.
- Раніше видання Politoco повідомляло, що 18 грудня європейські лідери зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Брюсселі, аби обговорити мирні плани та потенційне розгортання миротворчих сил в Україні.
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