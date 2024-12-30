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Не лише довбо***б: які лайливі слова використовували відомі політики

Юрій Мартинович
30 грудня, 2024 понедiлок
08:00
Пояснюємо

Лайливі слова викликають суперечливі емоції: одні вважають лайку грубою й неприпустимою, а інші — способом виразити себе. Та хто б що не казав, однак нецензурні висловлювання є невіддільною частиною людської мови

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Люди люблять лаятися і не соромляться це робити навіть обіймаючи найвищі посади. Згідно з результатами досліджень, лайка може підвищити ефективність і переконливість повідомлень, які хоче донести спікер. Це спрацьовує навіть з політиками, особливо, якщо вони мають табу до цих слів. Адже тим більший ефект справляють через несподіванку почути лайку з уст відомих публічних осіб. 

Повідомлення, написане на офіційній сторінці президента України Володимира Зеленського з лайливим словом в адрес диктатора Росії, мало саме такий ефект. Про це відзначили не лише українські ЗМІ, але й чимало іноземних, деякі намагалися також пояснити, як правильно перекласти й зрозуміти слово "довбо***б". Тобто, фактично, одним словом медійна команда президента змогла привернути увагу до позиції України щодо результатів пресконференції Путіна та його заяв. 

Історія пам’ятає чимало випадків, коли політики різних країн також вдавалися до такого медійного трюку, використовуючи лайку у своїх висловлюваннях для підкреслення якогось месиджу. Хоча у більшості матюкатися для політиків – це просто бути нетерплячим щодо якогось питання, як і у всіх людей, які час від часу втрачають контроль над своїми емоціями.

Еспресо нагадає кілька різних і цікавих випадків з історії відомих політиків та їх гострих висловлювань. 

Вінстон Черчилль: Гітлер – маніяк, а Муссоліні – мавпа 

королева Єлизавета Черчіль

королева Єлизавета і прем'єр Черчіль, Фото: Fox Photos/Getty Images

 

Прем’єр Великої Британії сер Вінстон Черчилль був відомий своєю гострою мовою та схильністю до сарказму. Він волів вражати співрозмовників інтелектуальною іронією, а не прямими лайливими словами. Проте в приватних бесідах чи у вузькому колі він міг дозволити собі різкіші вирази.

Наприклад, Черчилль називав Гітлера "маніяком": "Відтоді могутні сили опинилися у стані хаосу, утворилася порожнеча, і в ту порожнечу, після паузи, увійшов маніяк із жорстоким генієм, втілення і виразник найзапеклішої ненависті, яка коли-небудь роз'їдала людське серце, — капрал Гітлер", - писав Черчилль у своїх спогадах. 

Також кажуть, що сер Вінстон називав італійського диктатора Муссоліні "мавпою", кажучи "ніколи не дискутуйте з мавпою, коли в кімнаті є шарманка". Тобто натякаючи, що насправді керівником Італії був Гітлер, а не його "мавпа" Муссоліні.

Гаррі Трумен: назвав свого генерала "сучим сином"

Президент США Гаррі Трумен, який керував державою у перші роки після Другої світової полюбляв лайку. 

Наприклад, після того, як він звільнив популярного генерала Дугласа Макартура, газета Time цитувала Трумена: "Я звільнив його, тому що він не поважав авторитет президента. Я його не звільнив, тому що він тупий сучий син, хоч і був ним, але для генералів – це не проти закону".  

Микита Хрущов: хотів "показати кузькіну мать" США

У кінці 50-х та на початку 60-х років минулого століття генсек Радянського Союзу Микита Хрущов під час своїх зустрічей з американською владою неодноразово любив повторювати свою відому фразу: "Я вам покажу кузькіну мать". 

Ця фраза вважається грубою мовою, адже несе в собі погрозу, покарання за щось. Близький український відповідник – "показати, де козам роги правлять (або де раки зимують)". Крім цього, Хрущов на зустрічі з іноземними послами якось дозволив собі сказати, що "подобається вам це чи ні, але історія на нашому боці, ми вас поховаємо".

Також кажуть, що Хрущов був невисокої думки про президента США Джона Кеннеді й в приватних розмовах називав свого молодого колегу "молокососом", особливо під час Карибської кризи, коли весь світ затамував подих через загрозу ядерної війни.

Річард Ніксон: неофіційний рекордсмен з образ 

Як відзначають американські медіа, контроверсійний президент США Річард Ніксон володіє "неофіційним рекордом як найбільш відверто профанований президент США".  А все тому, що було записано багато його лайливих слів в Овальному кабінеті під час різних державних і не лише розмов. 

Наприклад, у записаній на плівку розмові 1971 року між президентом і двома його помічниками Ніксон назвав мексиканців "нечесними", сказав, що чорні живуть "як зграя собак" і що в Сан-Франциско повно "педиків". Також Ніксон називав президентів Ліги Плюща (асоціація найстаріших американських університетів) – "дурними сучими синами".

А коли американці почули весь масштаб його ненормативної лексики на скандальних записах Уотергейта, вони були ще більше шоковані.

Білл Клінтон: не терпітиме "маячню в цьому лайні"

Білл Клінтон

Білл Клінтон, Фото: Reuters

Журнал Rolling Stone нагадав історію, яка трапилася з Біллом Клінтоном, коли він вже не був президентом. Перед тим, як у вересні 2008 року виступити на допомогу в президентській кампанії Барака Обами на національному з’їзді Демократичної партії, Білл Клінтон був не в найкращих стосунках з Обамою. Адже, коли той переміг його дружину – Хілларі Клінтон на праймеріз у Південній Кароліні, і Білл Клінтон порівняв цю перемогу з перемогою Джессі Джексона (чорношкірий правозахисник) на праймеріз у 80-х роках минулого століття. 

Однак штаб Обами натякав, що ця Клінтонова аналогія має расове забарвлення. Та Клінтон публічно відповів на це: "Я не думаю, що маю терпіти будь-яку маячню в цьому лайні, чи не так?"

Ніколя Саркозі: не хочеш тиснути руку, то "згинь, мудак"

Колишній президент Франції у 2008 році втрапив у скандал через випадок, який стався у Парижі. Свого часу ця історія викликала великий резонанс у Франції. 

Як розповідає Independent, президент Саркозі потрапив у скандал через сварку з відвідувачем сільськогосподарської виставки. Саркозі спробував потиснути руку чоловіку середнього віку, але той відповів, щоб президент не чіпав його. У відповідь Саркозі сказав: "Згинь", на що чоловік відповів, що в того "брудні руки". Та президент додав: "Геть, мудак, згинь".

Кір Стармер: політика попереднього уряду - це "шоу лайна"

Як пишуть у Politico, "британські політики, здається, не можуть перестати лаятися" і щороку кількість цих слів в лексиконі британського істеблішменту лише зростає. 

Наприклад, теперішній прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, рік тому, коли критикував попередній уряд, дозволив собі сказати одній з газет, що політика уряду з догляду за дітьми як "шоу лайна".

Джо Байден: Трамп – "хворий х***й"

Дональд Трамп і Джо Байден

Дональд Трамп і Джо Байден, Фото: gettyimages

Як відзначає CNN, чинний президент США Джо Байден неодноразово дозволяв собі використати лайливі слова. Часом це було свідомо та з ціллю, а часом проблема полягала в тому, що мікрофон просто був увімкнений. Наприклад, коли під час церемонії підписання закону про доступне лікування у 2010 році, тодішній віцепрезидент сказав Бараку Обамі й це почули всі у мікрофон, що оновлення національного законодавства про охорону здоров’я – це "велика й***бана справа".

Також Байден раніше називав Дональда Трампа "хворим х***єм", а прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху "придурком". А от диктатора Росії Володимира Путіна після початку повномасштабної війни кликав і "м’ясником", і "сучим сином". 

Володимир Путін: від на хр***н до б***дь

Очільник Кремля Володимир Путін не прихильник використання матюків у своїх офіційних публічних виступах. Однак під час різних розмов, у нього теж часто проскакують нецензурні висловлювання.

Наприклад, у 2023 році, коли за участі багатьох камер він згадав перемогу Віктора Ющенка на президентських виборах в Україні, то матюкнувся. "Придумали третій тур голосування! Який на хр***н третій тур? Він не передбачений конституцією! Це держпереворот!", – істерично заявив Путін.

Також диктатор не стримався під час інтерв'ю з американським ведучим Такером Карлсоном. Коли він згадував про саміт НАТО у 2008 році та про те, що Україну тоді не прийняли, але готові були запросити в майбутньому. "Ну нісенітниця якась, б***дь. З ким там розмовляти, я просто не розумію", – сказав Путін. 

Також Путін полюбляє використовувати в’їдливі слова та образливі порівняння, щоб всіляко принизити своїх опонентів. Наприклад, під час своєї підсумкової пресконференції у грудні цього року, Путін, згадуючи Бориса Джосона, іронічно назвав його чоловіком "з хорошою зачіскою".  

Читайте також: Всесвітній день боротьби з ненормативною лексикою: як колись лаялися галичани

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