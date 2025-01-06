"Бусифікація" стала словом року за версією словника неологізмів "Мислово": що ще ввійшло в добірку
Словник сучасної української мови та сленгу "Мислово" назвав популярні слова 2024 року, до яких увійшли зокрема "бусифікація", "СЗЧ" і "квадробери"
Про це йдеться на сайті словника.
Так, найпопулярнішим словом 2024 року в Україні стала "бусифікація" - неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою.
"Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план", - пояснюють у словнику.
Як повідомляється, слово утворене від кореня "бус" у значенні "мікроавтобус" та суфіксоїда "-іфікація", який вказує на дію, перетворення (від лат. facio - роблю) за тим самим принципом, що і "русифікація" або "верифікація".
Читайте також: Від запитань про Сирського до Ірини Фаріон: найпопулярніші Google-запити українців за 2024 рік
Серед інших слів, зокрема СЗЧ (самовільне залишення частини), Курська операція, втома, переговори, МСЕК, популізм, Магура, лалохезія та квадробери.
Довідка. "Мислово" - онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної української мови. Він був створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають користувачі.
"Мислово" обирає слово року вдванадцяте. Основними критеріями при виборі слова року є його популярність та соціальна значущість.
- Компанія Google підбила підсумки року і оприлюднила рейтинг найпопулярніших пошукових запитів в Україні. Детальніше читайте за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.04 Купівля 42.04Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.51Продаж 44.27
- Актуальне
- Важливе