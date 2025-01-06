"Бусифікація" стала словом року за версією словника неологізмів "Мислово": що ще ввійшло в добірку

Про це йдеться на сайті словника.

Так, найпопулярнішим словом 2024 року в Україні стала "бусифікація" - неологізм, який позначає примусову мобілізацію за прискореною процедурою.

"Термін вказує на проблеми з мобілізацією, коли кількісні показники переважають над якісними, а права людини (подекуди разом зі здоровим глуздом) відходять на другий план", - пояснюють у словнику.

Як повідомляється, слово утворене від кореня "бус" у значенні "мікроавтобус" та суфіксоїда "-іфікація", який вказує на дію, перетворення (від лат. facio - роблю) за тим самим принципом, що і "русифікація" або "верифікація".

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Серед інших слів, зокрема СЗЧ (самовільне залишення частини), Курська операція, втома, переговори, МСЕК, популізм, Магура, лалохезія та квадробери.

Довідка. "Мислово" - онлайн-словник неологізмів та сленгу сучасної української мови. Він був створений у 2012 році з метою фіксації неологізмів, сленгу та інших проявів сучасної української мови. Слова та визначення до них надсилають користувачі.

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