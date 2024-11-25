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Головна Світ "Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я

"Може статися протягом кількох днів": ізраїльський посол у США заявив, що Ізраїль та "Хезболла" близькі до підписання угоди про перемир'я

Марія Науменко
25 листопада, 2024 понедiлок
08:45
Світ Хезбола, Ліван

Ізраїльський посол в США Міхаель Герцог заявив, Ізраїль та терористичне угрупування "Хезболла" близькі до підписання угоди про припинення вогню

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

У виданні зазначили, що це стало можливим завдяки новому раунду дипломатичних зусиль, організованих представниками адміністрації президента Джо Байдена.

"Ми близькі до угоди, - заявив Герцог. - Це може статися протягом декількох днів".

Хоча інші високопосадовці як з Ізраїлю, так і з США висловлювали оптимізм, питання про згоду "Хезболли" на угоду залишається відкритим.

Після того, як ізраїльський уряд затвердить угоду, Вашингтон передасть її ліванським урядовцям, які виступають посередниками "Хезболли". Спікер парламенту Лівану Набіх Беррі уже повідомив про певний прогрес у переговорах, наголосивши, що залишилися лише "технічні деталі" для завершення угоди.

Минулого тижня представник Білого дому Амос Хохштайн відвідав регіон, щоб спробувати домогтися припинення вогню до того, як президент Джо Байден передасть владу Дональду Трампу в січні.

  • У неділю, 24 листопада, "Хезболла" випустила по центральній і північній частині Ізраїлю близько 250 ракет і безпілотників. Пошкоджені будинки, є поранені.

 

Теги:
Новини
політика
Ізраїль
Близький Схід
США
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Хезболла
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