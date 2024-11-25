"Хезболла" випустила по Ізраїлю близько 250 ракет і безпілотників. ЦАХАЛ вдарив у відповідь

Про це інформує The Times of Israel.

На півночі країни, у районі Кфар-Блюм, 60-річний чоловік отримав серйозне осколкове поранення під час роботи в полі. Постраждалого доставили до лікарні. У Хайфі два чоловіки віком близько 50 років зазнали легких осколкових поранень, ще одна людина отримала медичну допомогу через гостру тривогу.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок у цьому районі.

Унаслідок ранкового ракетного обстрілу Західної Галілеї було поранено 50-річну жінку та пошкоджено фабрику в місті Маалот-Таршиха.

Близько 13:00 відбувся другий масований обстріл. Вісім ракет було випущено по центральній частині країни. Одна з них влучила у Петах-Тікву, інша – у сільськогосподарську громаду Рінатія, пошкодивши кілька будинків.

Увечері ракетні удари повторилися, спричинивши пожежу в Петах-Тікві, через яку постраждала 70-річна жінка. Вона була госпіталізована з отруєнням димом. Ще кілька людей отримали медичну допомогу через тривогу та незначні травми.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що частина ракет і безпілотників була успішно перехоплена засобами протиповітряної оборони. Зокрема, під час ранкової атаки вдалося збити два безпілотники.

Невдовзі у ліванських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що Ізраїль завдав ударів у відповідь, вразивши опорний пункт "Хезболли" в Дахії, південному передмісті Бейрута.

За повідомленням ЦАХАЛу, в іншому місці Лівану також було завдано удару по пусковій установці "Хезболли", яка була використана під час нападу на Хайфу.