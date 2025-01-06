Мобільна мережа під час блекаутів: як сучасні батареї допомагають lifecell тримати зв’язок для українців

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

У компанії lifecell розповідають: усе обладнання оператора оснащено батареями й генераторами, а 72% мережі може працювати без стаціонарного електроживлення упродовж 4-6 годин і більше.

"Зараз ми робимо масштабний апґрейд батарей для того, щоб в умовах блекауту базові станції тримали не 4-6 годин, а до 10 годин. Уже встановлено 15 тисяч новітніх літієвих батарей, і зараз до нас приїжджають ще 33 тисячі", – розповів журналістам директор lifecell Михайло Шелемба.

Як зазначають представники компанії, до великої війни відключення світла траплялись не дуже часто й тривали недовго, тож потреби в більш потужних батареях не було. Та з новими реаліями – інші підходи: оператор встановлює на своїх базових станціях по всій Україні сучасні літієві батареї, з якими обладнання працює довше.

"Це новітні батареї з дистанційним модулем керування. Вони мають понад 6 тисяч зарядів-розрядів, що зараз дуже важливо. Це значить, що навіть в умовах блекауту вони можуть спокійно, без трати місткості, працювати 5-7 років", – пояснив директор lifecell.

До того ж під час віялових відключень абоненти починають активно використовувати національний роумінг. До базових станцій одного оператора підключаються абоненти й інших, у яких зникає зв’язок. У такі періоди навантаження на обладнання суттєво зростає і користувачам потрібно зменшити використання важкого контенту, наприклад, перегляд відео чи онлайн ігри. Тоді батареї працюватимуть довше, а люди матимуть можливість вийти на зв’язок із рідними.

"Під час блекаутів ми спостерігаємо таку ситуацію: коли наші базові станції працюють, а у колег у певному регіоні – ні, їхній абонент також переходить і обслуговується з наших базових станцій. Тому ми розуміємо, що ту роботу, яку ми робимо зараз для абонентів lifecell, ми також робимо і для всіх українців. Щоб усі могли бути на зв'язку і максимально на контакті з рідними, навіть під час блекауту", – підкреслив Михайло Шелемба.

Команда оператора каже, що покращення вже відчутні. І на їхню думку, це одна з причин, чому українці обирають lifecell.