Інтерв'ю Зеленського Фрідману: США вивчають дії двох сторін
Мета розмови: знайти "точки дотику" для можливих майбутніх переговорів у форматі трьох Трамп — Путін — Зеленський. Це частково відчувалось в окремих питаннях
1. Зміст. Значна частина інтервʼю (як питань, так і відповідей), і це правильно, була присвячена темі гарантій безпеки. Причому, у правильному значенні — як необхідного компонента між замороженням війни та рухом до сталого миру. Це дійсно важливо. Для нас.
Бо зупинка гарячої війни — це лише старт руху до миру. Але саме від того, якими будуть умови, і чи будуть вони передбачати довгострокове бачення безпеки, залежить можливість досягнення сталого та справедливого миру.
2. Аудиторія. Ініціатор інтервʼю — Лекс Фрідман — одразу анонсував, що планує записати інтервʼю і з Путіним, а потім знову приїхати до Києва, ставлячи за мету, можливо, допомогти знайти "точки дотику" для можливих майбутніх переговорів у форматі трьох Трамп — Путін — Зеленський. Це частково відчувалось в окремих питаннях. Володимир Зеленський звертався, перш за все, до аудиторії республіканців, намагаючись донести деталі української позиції, акцентувавши, що спочатку має бути зустріч Дональда Трампа з ним. А також, що позиція Європи також має враховуватися. Тобто, говорив про необхідність спільної позиції України та Заходу до моменту будь-яких можливих переговорів з РФ.
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Загалом же, це інтервʼю відображає (якщо говорити про американську увагу) слова, які написав у себе Кіт Келлог після російської масованої атаки ще в кінці 2024-го на Різдво: "США вивчають дії двох сторін".
Щодо обсценної лексики, то не підтримую її вживання в публічних інтервʼю високопосадовців. Хоча, в українському сегменті соцмереж занадто багато реакції саме на цей елемент з усього інтервʼю.
Про авторку. Олеся Яхно, українська журналістка, політологиня
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