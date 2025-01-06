Чому Зеленський матюкається під час публічних інтерв'ю
Український президент оперує не знаннями, а уявленнями про американську політику та способи впливу на неї
Важлива проблема, яку оголило спілкування Володимира Зеленського з Лексом Фрідманом: український президент оперує не знаннями, а уявленнями про американську політику та способи впливу на неї...
Упевнений, що професійний актор (у минулому) Зеленський знає з десяток способів, як публічно передати відчуття втоми, але було ухвалене рішення піти шляхом матюків.
Що ж, вибір є завжди.
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І ще одне: у Трампа нема 300 мільярдів заморожених російських активів, вони переважно зосереджені у країнах ЄС.
Показово, що тема великих грошей у підготовлених публічних виступах Зеленського почала звучати надто часто та надмірно гучно.
Про автора. Євген Магда, політолог
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