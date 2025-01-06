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OPINION

Чому Зеленський матюкається під час публічних інтерв'ю

Євген Магда
6 січня, 2025 понедiлок
12:00
Погляд блог Євген Магда

Український президент оперує не знаннями, а уявленнями про американську політику та способи впливу на неї

Зміст

Важлива проблема, яку оголило спілкування Володимира Зеленського з Лексом Фрідманом: український президент оперує не знаннями, а уявленнями про американську політику та способи впливу на неї... 

Упевнений, що професійний актор (у минулому)  Зеленський знає з десяток способів, як публічно передати відчуття втоми, але було ухвалене рішення піти шляхом матюків.

Що ж, вибір є завжди.

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І ще одне: у Трампа нема 300 мільярдів заморожених російських активів, вони переважно зосереджені у країнах ЄС. 

Показово, що тема великих грошей у підготовлених публічних виступах Зеленського почала звучати надто часто та надмірно гучно.

Джерело

Про автора. Євген Магда, політолог

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Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
політика
журналісти
Володимир Зеленський
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