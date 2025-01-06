Важлива проблема, яку оголило спілкування Володимира Зеленського з Лексом Фрідманом: український президент оперує не знаннями, а уявленнями про американську політику та способи впливу на неї...

Упевнений, що професійний актор (у минулому) Зеленський знає з десяток способів, як публічно передати відчуття втоми, але було ухвалене рішення піти шляхом матюків.

І ще одне: у Трампа нема 300 мільярдів заморожених російських активів, вони переважно зосереджені у країнах ЄС.