"Не поважаю ні керівника Росії, ні цей народ": Зеленський відмовився давати інтерв'ю російською мовою

Про це він заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.

У той день, коли Зеленський давав інтерв'ю, РФ завдала по Україні 73 ракетних удари, а також випустила понад 100 дронів: "Так, і це ж щоденна історія. Б'ють люди, які розмовляють російською. Б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. І тому я не поважаю ні керівника чи директора сьогоднішньої Росії, ні цей народ".

Водночас президент нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення він звертався до жителів РФ російською мовою, проте, за його словами, результату "нуль, вони німі".

"Оскільки ці люди глухі і почали окупацію, нібито з захисту російської мови, я щиро їх зневажаю. Тому при всій повазі хотів би давати інтерв'ю українською мовою", - додав Зеленський.