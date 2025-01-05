"Не поважаю ні керівника Росії, ні цей народ": Зеленський відмовився давати інтерв'ю російською мовою
Президент Володимир Зеленський відмовився давати інтерв'ю російською мовою, а також наголосив, що не поважає ні росіян, ні диктатора Володимира Путіна
Про це він заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, передає Офіс президента.
У той день, коли Зеленський давав інтерв'ю, РФ завдала по Україні 73 ракетних удари, а також випустила понад 100 дронів: "Так, і це ж щоденна історія. Б'ють люди, які розмовляють російською. Б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. І тому я не поважаю ні керівника чи директора сьогоднішньої Росії, ні цей народ".
Водночас президент нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення він звертався до жителів РФ російською мовою, проте, за його словами, результату "нуль, вони німі".
"Оскільки ці люди глухі і почали окупацію, нібито з захисту російської мови, я щиро їх зневажаю. Тому при всій повазі хотів би давати інтерв'ю українською мовою", - додав Зеленський.
- В інтерв'ю Зеленський різко прокоментував допомогу від партнерів для України перед початком російського повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.97 Купівля 41.97Продаж 42.57
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.08
- Актуальне
- Важливе