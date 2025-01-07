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У Парижі розпочався суд над експрезидентом Франції Саркозі

Ольга Бабишена
7 січня, 2025 вiвторок
02:29
Світ Ніколя Саркозі

У Парижі стартував судовий процес над колишнім президентом Франції Ніколя Саркозі у справі щодо ймовірної корупційної змови з лівійським диктатором Муаммаром Каддафі

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Про це інформує BFMTV.

Вказано, що колишнього президента Франції судять за "незаконне фінансування виборчої кампанії", "пасивну корупцію", "приховування незаконного привласнення державних коштів" і "злочинну змову". Крім Саркозі, перед судом постануть ще 12 людей. 

У постанові про взяття під варту судді відзначають "корупційний пакт, укладений між Ніколя Саркозі і Муаммаром Каддафі" 6 жовтня 2005 року. Як і в інших справах проти нього,  експрезидент відкинув звинувачення на свою адресу. Він заявляє, що не отримував жодних коштів від режиму колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі для фінансування своєї переможної кампанії 2007 року. 

Судовий процес триватиме близько 4 місяців. Якщо Саркозі визнають винним, йому може загрожувати до 10 років ув'язнення. 

  • 1 березня 2021 року суд у Франції виніс обвинувальний вирок Ніколя Саркозі у справі про корупцію.
  • 17 травня 2023 року суд відхилив апеляцію Саркозі. Вже у лютому 2024 року паризький суд удвічі зменшив його вирок.
  • Касаційний суд Франції 18 грудня 2024 року відхилив апеляцію Саркозі. Його визнали винним у так званій справі про прослуховування.
Теги:
Новини
Кримінал
Франція
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