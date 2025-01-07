У Парижі розпочався суд над експрезидентом Франції Саркозі

Про це інформує BFMTV.

Вказано, що колишнього президента Франції судять за "незаконне фінансування виборчої кампанії", "пасивну корупцію", "приховування незаконного привласнення державних коштів" і "злочинну змову". Крім Саркозі, перед судом постануть ще 12 людей.

У постанові про взяття під варту судді відзначають "корупційний пакт, укладений між Ніколя Саркозі і Муаммаром Каддафі" 6 жовтня 2005 року. Як і в інших справах проти нього, експрезидент відкинув звинувачення на свою адресу. Він заявляє, що не отримував жодних коштів від режиму колишнього лівійського диктатора Муаммара Каддафі для фінансування своєї переможної кампанії 2007 року.

Судовий процес триватиме близько 4 місяців. Якщо Саркозі визнають винним, йому може загрожувати до 10 років ув'язнення.