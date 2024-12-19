Експрезидента Франції Саркозі визнали остаточно винним у корупції

Про це повідомляє BFM TV.

Зазначається, що Саркозі визнали винним у так званій справі про прослуховування. Таким чином, його тюремне ув'язнення терміном на три роки, зокрема один рік з браслетом на нозі, є остаточним.

Однак Касаційний суд ще має передати своє рішення до Апеляційного суду. Останній передасть інформацію до паризького департаменту з виконання покарань.

"Ніколя Саркозі, очевидно, виконуватиме винесені санкції, які тепер є остаточними. У той же час він звернеться до Європейського суду в найближчі тижні, як він зараз має право це зробити, щоб отримати гарантію прав, у яких французькі судді відмовили йому", - заявив його адвокат Патріс Спінози.