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Головна Світ Експрезидента Франції Саркозі визнали остаточно винним у корупції

Експрезидента Франції Саркозі визнали остаточно винним у корупції

Катерина Єсікова
19 грудня, 2024 четвер
07:59
Світ Ніколя Саркозі

Касаційний суд Франції 18 грудня відхилив апеляцію колишнього президента Ніколя Саркозі, якого у 2021 році засудили у справі про корупцію

Зміст

Про це повідомляє BFM TV.

Зазначається, що Саркозі визнали винним у так званій справі про прослуховування. Таким чином, його тюремне ув'язнення терміном на три роки, зокрема один рік з браслетом на нозі, є остаточним.

Однак Касаційний суд ще має передати своє рішення до Апеляційного суду. Останній передасть інформацію до паризького департаменту з виконання покарань.

"Ніколя Саркозі, очевидно, виконуватиме винесені санкції, які тепер є остаточними. У той же час він звернеться до Європейського суду в найближчі тижні, як він зараз має право це зробити, щоб отримати гарантію прав, у яких французькі судді відмовили йому", - заявив його адвокат Патріс Спінози.

Теги:
Новини
Кримінал
Франція
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