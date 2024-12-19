Експрезидента Франції Саркозі визнали остаточно винним у корупції
Касаційний суд Франції 18 грудня відхилив апеляцію колишнього президента Ніколя Саркозі, якого у 2021 році засудили у справі про корупцію
Про це повідомляє BFM TV.
Зазначається, що Саркозі визнали винним у так званій справі про прослуховування. Таким чином, його тюремне ув'язнення терміном на три роки, зокрема один рік з браслетом на нозі, є остаточним.
Однак Касаційний суд ще має передати своє рішення до Апеляційного суду. Останній передасть інформацію до паризького департаменту з виконання покарань.
"Ніколя Саркозі, очевидно, виконуватиме винесені санкції, які тепер є остаточними. У той же час він звернеться до Європейського суду в найближчі тижні, як він зараз має право це зробити, щоб отримати гарантію прав, у яких французькі судді відмовили йому", - заявив його адвокат Патріс Спінози.
- 1 березня 2021 року суд у Франції виніс обвинувальний вирок Ніколя Саркозі у справі про корупцію.
- 17 травня 2023 року суд відхилив апеляцію Саркозі. Вже у лютому 2024 року паризький суд удвічі зменшив його вирок.
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