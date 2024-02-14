Паризький суд пом'якшив вирок експрезиденту Франції Саркозі

Про це повідомляє France 24.

Раніше йому було призначено вирок у вигляді року ув’язнення за незаконне фінансування передвиборчої кампанії 2012 року.

"Апеляційний суд Парижа підтвердив обвинувальний вердикт суду нижчої інстанції Саркозі, якого визнали винним у приховуванні незаконних перевитрат під час кампанії з переобрання в 2012 році", - йдеться у повідомленні.

Апеляційний суд постановив, що Саркозі повинен провести за гратами шість місяців та пів року умовного терміну.