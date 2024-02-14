Паризький суд пом'якшив вирок експрезиденту Франції Саркозі
Паризький суд удвічі зменшив вирок колишньому президенту Франції Ніколя Саркозі, якого у 2021 році засудили у справі про корупцію
Про це повідомляє France 24.
Раніше йому було призначено вирок у вигляді року ув’язнення за незаконне фінансування передвиборчої кампанії 2012 року.
"Апеляційний суд Парижа підтвердив обвинувальний вердикт суду нижчої інстанції Саркозі, якого визнали винним у приховуванні незаконних перевитрат під час кампанії з переобрання в 2012 році", - йдеться у повідомленні.
Апеляційний суд постановив, що Саркозі повинен провести за гратами шість місяців та пів року умовного терміну.
- 1 березня 2021 року суд у Франції виніс обвинувальний вирок Ніколя Саркозі у справі про корупцію.
- 17 травня суд відхилив апеляцію колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого у 2021 році засудили до трьох років у справі про корупцію.
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