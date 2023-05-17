Про це повідомляє BFMTV

Суд в Парижі відхилив апеляцію Саркозі на вирок, винесений йому у березні 2021 року за звинуваченням у корупції та спробі підкупу судді. Експрезидента Франції засудили до трьох років - два йому дали умовно, а ще рік політик відбуватиме під домашнім арештом з електронним браслетом.

Ніколя Саркозі було засуджено у 2021 році за те, що він раніше пропонував судді Жільберу Азіберу підвищення та посаду в Монако в обмін на інформацію про хід розслідування іншої справи порушеної проти нього.

Адвокат експрезидента Тьєррі Ерзог та колишній високопосадовець касаційного суду Жільбер Азібер отримали аналогічні терміни.