Апеляційний суд залишив у силі вирок експрезиденту Франції Саркозі у справі про корупцію
Суд відхилив апеляцію колишнього президента Франції Ніколя Саркозі, якого у 2021 році засудили до трьох років у справі про корупцію
Про це повідомляє BFMTV
Суд в Парижі відхилив апеляцію Саркозі на вирок, винесений йому у березні 2021 року за звинуваченням у корупції та спробі підкупу судді. Експрезидента Франції засудили до трьох років - два йому дали умовно, а ще рік політик відбуватиме під домашнім арештом з електронним браслетом.
Ніколя Саркозі було засуджено у 2021 році за те, що він раніше пропонував судді Жільберу Азіберу підвищення та посаду в Монако в обмін на інформацію про хід розслідування іншої справи порушеної проти нього.
Адвокат експрезидента Тьєррі Ерзог та колишній високопосадовець касаційного суду Жільбер Азібер отримали аналогічні терміни.
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1 березня 2021 року суд у Франції виніс обвинувальний вирок Ніколя Саркозі у справі про корупцію.
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