Є попередня домовленість із РФ, що обміни полоненими у 2025 році стануть систематичними, – Лубінець

Про це Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив в інтерв'ю телеканалу "Рада".

"Наразі є попередня домовленість, що обміни у 2025 році повинні стати систематичними, з пріоритетністю повернення насамперед тяжкохворих і тяжкопоранених. Також попередньо домовились, що кожен український військовополонений і цивільний заручник отримає пакунок з речами від України за допомогою МКЧХ. Ми побачимо, чи російська сторона дотримається свого слова", - сказав омбудсмен.

Нагадаємо, 30 грудня Україна повернула з полону 189 захисників. Це був 11-й обмін із початку 2024 року.

Водночас, за інформацією української прокуратури, з початку повномасштабного вторгнення російські війська стратили щонайменше 147 українських військовополонених, 127 із них – у 2024 році.

"Тенденція до зростання дуже чітка, дуже очевидна, – говорить начальник Головного військового управління Генеральної прокуратури України Юрій Бєлоусов. – Страти набули системного характеру з листопада минулого року і продовжувалися увесь цей рік. На жаль, їхня кількість особливо зросла влітку і восени цього року. Це говорить нам про те, що це не поодинокі випадки. Вони відбуваються на великих територіях і мають чіткі ознаки того, що є частиною політики, – є свідчення того, що видаються відповідні інструкції".