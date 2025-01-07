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Зеленський запровадив День Державної спецслужби транспорту

Ольга Бабишена
7 січня, 2025 вiвторок
01:34
Суспільство Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 січня, підписав указ про впровадження Дня Державної спеціальної служби транспорту

Зміст

Відповідний указ №14/2025 з'явився на сайті президента. 

"Ураховуючи значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період, а також виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних з участю в обороні держави, постановляю установити в Україні День Державної спеціальної служби транспорту", - йдеться в указі. 

Датою відзначення нового свята встановили 5 лютого. 

Довідково. Державна спеціальна служба транспорту - спеціалізоване військове формування, яке входить до системи Міністерства оборони України та призначене для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.

  • Раніше Зеленський підписав указ про впровадження Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. 
Теги:
Новини
Україна
Володимир Зеленський
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