Зеленський запровадив День Державної спецслужби транспорту
Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 січня, підписав указ про впровадження Дня Державної спеціальної служби транспорту
Відповідний указ №14/2025 з'явився на сайті президента.
"Ураховуючи значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період, а також виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних з участю в обороні держави, постановляю установити в Україні День Державної спеціальної служби транспорту", - йдеться в указі.
Датою відзначення нового свята встановили 5 лютого.
Довідково. Державна спеціальна служба транспорту - спеціалізоване військове формування, яке входить до системи Міністерства оборони України та призначене для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.
- Раніше Зеленський підписав указ про впровадження Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.
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