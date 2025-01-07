Зеленський запровадив День Державної спецслужби транспорту

Відповідний указ №14/2025 з'явився на сайті президента.

"Ураховуючи значний внесок Державної спеціальної служби транспорту у забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період, а також виконання завдань щодо технічного прикриття, відбудови на об’єктах національної транспортної системи України, інших завдань, пов’язаних з участю в обороні держави, постановляю установити в Україні День Державної спеціальної служби транспорту", - йдеться в указі.

Датою відзначення нового свята встановили 5 лютого.

Довідково. Державна спеціальна служба транспорту - спеціалізоване військове формування, яке входить до системи Міністерства оборони України та призначене для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час та в особливий період.