"Великий піарний проєкт": ветеран російсько-української війни Симороз про ситуацію із 155-ю бригадою

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Треба формувати нові бригади, якщо ми говоримо про активну оборону, про контрнаступальні дії, ми цього не уникнемо. Але крім військової книжки, яка про це говорить, які нам чисельно треба підрозділи, поглянемо і на реалії. Те, що у нас була зірвана мобілізація, те, що у нас не вистачало особового складу, це рішення було максимально нелогічне з боку вищого військового політичного керівництва. Тому що у нас величезні проблеми були і залишаються в діючих бойових підрозділах, які зазнали втрат, які потребували цих людей, потребували ротації технікою. Натомість було прийняте ось це рішення (про створення 155-ї бригади, - ред.), яке максимально нелогічне, тому що просто бригаду з нуля побудувати набагато важче, ресурсно це дорого", - сказав він.

Олег Симороз також висловив свою думку щодо того, чому замість доукомплектування існуючих бригад, було ухвалено рішення про створення нової, на прикладі 155-ї бригади "Анна Київська".

"Тут і комплексна проблема зірваної мобілізації, те, що мобілізаційний процес на максимально низькому рівні і дуже великі проблеми з фахівцями, і з тими людьми, які готові виконувати саме бойові безпосередньо завдання на бойових посадах. Тут, на жаль, я скажу і про профнепридатність тих людей, які у нас безпосередньо на топ посадах в Збройних Силах України і не тільки, і на Ставці верховного головнокомандувача займаються мобілізаційними процесами. Все це говорить про їх профнепридатність, я повторюся, просто формувати нові бригади, коли у тебе такі проблеми - це максимально недоречно, нелогічно", - зазначив він.

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Він наголосив, що передусім необхідно закривати потреби існуючих бригад.

"Тому що перше, що ми зараз маємо робити, це безперечно закривати проблеми наших бойових підрозділів. Я кажу, чому це не роблять - це рівень розуміння ситуації, на жаль, відірваність і загалом брак людей. Але тут абсолютно вся вина лежить на вищому військово-політичному керівництві, тому що те, що в нас зірваний мобілізаційний процес, це, в першу чергу, відповідальність української влади, яка це допустила, і розгалуження на класи людей і загалом загальну недовіру, несправедливість в цій всій системі. Також треба так само називати імена і прізвища", - сказав він.

На думку Олега Симороза, історія зі створенням 155-ї бригади - це великий піарний проєкт.

"Я підсумую, я закрию мій суб’єктив - дуже хотіли, звісно, це дуже великий піарний проєкт: нові бригади, з французькими партнерами, це звучить класно, 5 з лишком тисяч людей. Це все звучить красиво, але цим займаються профнепридатні люди. Чи вони визначили, яка реальна картина в тих же Центрах комплектування, чи можемо ми собі дозволити нову бригаду, чи не можемо. Ті люди, які знаються на цьому, зазначали, що навіть технічного озброєння в більшості не було, навіть не озброєння, а засобів", - вважає він.

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Він зауважив, що справа у відсутності відповідальності за такі рішення.

"РЕБи і БПЛА не поставили на озброєння бригади, де є Leopard-2. Я не розумію, що така людина, яка за це відповідала, робить на своїй посаді. Але це проблема ще відповідальності. Те, що існують такі речі, які я зараз називаю, я думаю, українців уже не дуже дивують, вони чули це в різноманітних підрозділах в різний період великої повномасштабної війни. Але проблема в тому, що ці люди, я згадував Содоля, не несуть відповідальності - оце основна проблема. А відсутність відповідальності породжує халатність, беззаконня і ось такі речі, які ми бачимо на прикладі 155-ї бригади, яка, безперечно, мала стати рушійною силою, яка мала б змінити хід бойових дій, зокрема, на Покровському напрямку. Вона мала бути достатньо чисельною, достатньо боєздатною", - зазначив ветеран російсько-української війни.

Що стало приводом для перевірки підготовки 155-ї бригади "Анна Київська"

Про ситуацію в бригаді раніше інформував головний редактор порталу "Цензор.Нет" Юрій Бутусов. Він оприлюднив факти неналежного формування та забезпечення 155-ї ОМБр. У матеріалі вказано, що "приводом для порушення справи ДБР стали події у Франції, куди скерували на підготовку 155-ту бригаду "Анна Київська".

"Один з відповідальних за формування бригади керівників помер від серцевого нападу, а комбриг звільнений одразу після вступу бригади у бій. До того як бригада зробила перший постріл, її самовільно залишило 1700 військовослужбовців", - написав Бутусов.

Бутусов заявив, начебто формування бригади з перших днів було "суцільним організаційним хаосом". Він навів графік комплектування 155-ї бригади, чисельність особового складу до моменту виходу на фронт на кожен місяць, а в дужках вказав чисельність СЗЧ у цей місяць.

Журналіст додав, що в липні й серпні зі 155-ї бригади забрали понад 2550 військовослужбовців на поповнення інших частин, а у жовтні бригада виїхала на навчання у Францію.

За даними Бутусова, у втечі 50 військових у Франції комісія КСВ звинуватила командира бригади Рюмшина. Його, а також кількох офіцерів штабу й одного з комбатів відсторонили від посади та призначили нових командирів. Водночас за перший тиждень грудня, ще до вступу в бій, у бригаді сталося ще 198 СЗЧ, а "з першого дня виконання бойових завдань почались значні втрати людей через погані керованість та навченість".

У висновках Бутусов зазначив, що більшість воїнів 155-ї механізованої бригади на фронті намагаються чесно виконувати свої обов’язки, але через недбале ставлення бригада з перших днів має значні втрати. Він закликав "змусити владу заборонити формування нових нічим не забезпечених бригад, припинити шкідливі піар-проєкти влади в армії, і спрямувати усі наші ресурси на поповнення боєздатних та досвідчених бригад та батальйонів".

Державне бюро розслідувань вивчає факти, викладені у медіа, щодо обставин формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська". Відкрили провадження за статтями про перевищення повноважень і дезертирство.

5 січня на Ставці верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський заявив, що бере ситуацію навколо 155-ї ОМБр "Анна Київська" під особистий контроль.