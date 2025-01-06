Громадська антикорупційна рада при Міноборони: онлайн голосування відбудеться 7 січня

Рейтингове голосування за кандидатів відбуватиметься за посиланням.

Онлайн-голосування триватиме з 9 до 21 години.

З претендентів будуть обрані 15 з найбільшим рейтингами.

Еспресо знайомить з деякими кандидатами.

Сергій Гудименко - кандидат від Громадської організації “Ветеранська сокира”. Він був засновником ГО “Демократична сокира” і “Українське об'єднання Мрія”. З початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ, воював на Київщині та Харківщині, де отримав важке поранення.

Тетяна Ніколаєнко - висунута Незалежною антикорупційною комісією. Журналістка інтернет-видання Цензор.нет, засновник ГО “Українська правда”, член Громадської антикорупційної ради.

Віктор Біщук - кандидат від Українського правничого товариства. Головний редактор медіа “Львівська пошта”, телеведучий і автор програм ТРК Перший Західний.

Андрій Романчук - кандидат від Асоціації правників України. Партнер корпоративної практики і голова напрямку оборони та мілтех Avellum, член Ради Комітету з корпоративного права.

На сайті rgk.vote.mod.gov.ua доступна інформація про всіх 40 кандидатів, які балотуються на виборах.

Антикорупційну раду при Міноборони створили у квітні 2023 року після скандалу з “яйцями по 17 гривень”.

15 членів ради, обрані українським суспільством, аналізують корупційні ризики в оборонних закупівлях та надавали рекомендації Міноборони.

Перше скликання ради активно підтримувало реформу харчових закупівель для ЗСУ, просувало ідею створення наглядових рад для закупівельних агенцій Міноборони, проводило власні розслідування гучних корупційних кейсів тощо.