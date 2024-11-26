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Кіра Найтлі пояснила, чому не повернеться до зйомок у франшизах після "Піратів Карибського моря"

Дар'я Тарасова
26 листопада, 2024 вiвторок
17:22
Кіно На фото: Кіра Найтлі

Британська акторка Кіра Найтлі, яка зіграла Елізабет Свон у кінофраншизі "Пірати Карибського моря", заявила, що у фільмах Disney її "публічно принизили"

Зміст

Про це пише Hollywood Reporter.

Британська акторка Кіра Найтлі не повернеться до зйомок у кінофраншизах після ролі в "Піратах Карибського моря". 39-річна зірка вважає, що роль Елізабет Свон підняла рівень її популярності, проте вона не зацікавлена ​​у поверненні до цього способу життя.

Акторка, яка знялася у кількох фільмах "Піратів" з 2003 по 2007 рік, розповіла, що вона не підпише контракт з ще однією багатосерійною франшизою. Найтлі поділилася, що стала більш розбірливою у виборі роботи після того, як народила двох дочок, Еді та Делайлу від свого чоловіка Джеймса Райтона.

"Я не можу зараз працювати за кордоном. Я була б несправедлива до них і не хотіла б цього. Я вирішила завести дітей, хочу їх виховувати, тому мені довелося зробити великий крок назад", - зазначила Найтлі.

Вона продовжила розмірковувати про роки, проведені на зйомках фільмів "Пірати Карибського моря", в яких вона зіграла Елізабет Свон. Актриса вважає, що ця серія фільмів зробила її ім'я загальновідомим, але також називає популярність франшизи "причиною того, що мене принижували публічно".

"Кумедно, коли в тебе є щось, що одночасно і робить тебе, і ламає тебе. Через них (фільми "Пірати Карибського моря", - ред.) мене вважали лайном, та все ж, оскільки вони були такими хорошими, мені дали змогу зніматися у фільмах, за які я в результаті отримала номінації на "Оскар". Це були найуспішніші фільми, в яких я коли-небудь брала участь, і саме вони стали причиною того, що мене принижували публічно. Тож вони дуже заплутані в моїй голові".

Досвід був настільки різким, що Найтлі не хоче повертатися до кінофраншиз.

"Час - це божевілля. Це роки твого життя, ти не можеш контролювати, де ти знімаєшся, як довго ти знімаєшся, що ти знімаєш", - додала вона.
 

Теги:
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Культура
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