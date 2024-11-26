Неприємна, але потрібна розмова: Шольц про перший телефонний дзвінок Путіну після дворічної перерви

Про це він сказав в етері телеканалу ZDF, цитує "Європейська правда".

Шольц згадав, що до кінця 2022 року мав неодноразові розмови з очільником Кремля.

"І це ніколи не були приємні розмови. Цього разу теж не було приємної розмови. Але треба говорити, навіть для того, щоб це почути", - додав він.

За словами німецького канцлера, у ФРН є люди, які вірять, що "простий телефонний дзвінок принесе мир на наступний день".

"Звичайно, це не так", - акцентував Шольц.

Водночас він стверджує, що в останній телефонній розмові з Путним "всі аргументи були повторені знову", і для нього було важливо повторити свої аргументи диктатору.

"А саме: пане Путін, не чекайте, що ми зменшимо нашу підтримку. Ви повинні знайти вихід з цієї війни. Ви повинні припинити свої атаки і вивести свої війська", - зазначив Шольц.