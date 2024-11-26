"S.T.A.L.K.E.R. 2" потрапив у трійку найпопулярніших ігор на Xbox

Про це інформує видання TrueAchievements.

Новій частині "Сталкера" знадобилося менш як тиждень, щоб увірватись у топ найпопулярніших ігор на платформі Xbox. Українська гра займає третю позицію у рейтингу.

"S.T.A.L.K.E.R. 2" випередив Minecraft, який роками утримував лідерські позиції у рейтингу. Позаду також залишились Roblox, GTA 5, футбольний симулятор EA FC 25 (прим. - колишня назва FIFA) та ще одна новинка Microsoft Flight Simulator 2024.

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Попереду "Сталкера" лише онлайн-шутери Call of Duty та Fortnite.