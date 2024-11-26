"S.T.A.L.K.E.R. 2" потрапив у трійку найпопулярніших ігор на Xbox
Українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" опинилась серед найпопулярніших продуктів на платформі Xbox
Про це інформує видання TrueAchievements.
Новій частині "Сталкера" знадобилося менш як тиждень, щоб увірватись у топ найпопулярніших ігор на платформі Xbox. Українська гра займає третю позицію у рейтингу.
"S.T.A.L.K.E.R. 2" випередив Minecraft, який роками утримував лідерські позиції у рейтингу. Позаду також залишились Roblox, GTA 5, футбольний симулятор EA FC 25 (прим. - колишня назва FIFA) та ще одна новинка Microsoft Flight Simulator 2024.
Читайте також: "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Припʼяті". Гра, яку чекали 15 років
Попереду "Сталкера" лише онлайн-шутери Call of Duty та Fortnite.
- Актуальне
- Важливе