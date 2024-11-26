Війська РФ обстріляли окуповану Нову Каховку: є загиблі та поранені

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За опублікованою в медіа інформацією та відео, росіяни влучили по зупинці громадського транспорту у місті.

У результаті пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди.

"У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення", - додали в прокуратурі.



Водночас російський "голова" захопленої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявляє, що це ЗСУ обстріляли цивільний автобус у Новій Каховці. За його словами, начебто внаслідок удару 120-мм мінометом загинули 4 людини.