Війська РФ обстріляли окуповану Нову Каховку: є загиблі та поранені
Серед дня вівторка, 26 листопада, російські загарбники завдали удару по тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області, унаслідок чого є загиблі та постраждалі. Росіяни своєю чергою звинувачують в атаці Україну
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
За опублікованою в медіа інформацією та відео, росіяни влучили по зупинці громадського транспорту у місті.
У результаті пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди.
"У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення", - додали в прокуратурі.
Водночас російський "голова" захопленої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявляє, що це ЗСУ обстріляли цивільний автобус у Новій Каховці. За його словами, начебто внаслідок удару 120-мм мінометом загинули 4 людини.
- Цього ж дня російська окупаційна армія атакувала з БПЛА цивільних у Херсоні та області. Внаслідок обстрілів 4 людини отримали поранення.
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