РФ вранці атакувала дроном цивільного на Херсонщині: чоловік отримав поранення
Російська окупаційна армія вранці 26 листопада скинула вибухівку з БПЛА на цивільного жителя Херсонської області. Чоловік отримав поранення через ворожу атаку
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що близько 7 ранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника на місцевого жителя Берислава Херсонської області.
Унаслідок цього, 59-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення обличчя та голови. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.
- Увечері 25 листопада російська окупаційна армія запустила по території України нові групи безпілотників. У Київській області та в столиці спрацювала ППО. У Тернополі пошкоджена інфраструктура, що живить місто.
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