РФ вранці атакувала дроном цивільного на Херсонщині: чоловік отримав поранення

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що близько 7 ранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника на місцевого жителя Берислава Херсонської області.

Унаслідок цього, 59-річний чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення обличчя та голови. Потерпілого доправили до лікарні, де йому надають всю необхідну допомогу.