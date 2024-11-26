Цьогоріч в Україні затримали 179 завербованих Росією паліїв

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов під час наради з керівниками оперативних підрозділів східних областей України.

Як зазначається, затримані підпалювали автомобілі військових, залізничну інфраструктуру та державні підприємства.

Крім того, за десять місяців оперативники вилучили 4247 одиниць вогнепальної зброї, виявили 137 збройових схронів, а також викрили 903 факти збуту нелегальної зброї.