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Головна Кримінал Цьогоріч в Україні затримали 179 завербованих Росією паліїв

Цьогоріч в Україні затримали 179 завербованих Росією паліїв

Світлана Кравченко
26 листопада, 2024 вiвторок
15:52
Кримінал Нацполіція

Протягом 2024 року правоохоронці в Україні затримали 179 паліїв, які через телеграм-канали були завербовані російськими спецслужбами

Зміст

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов під час наради з керівниками оперативних підрозділів східних областей України.

Як зазначається, затримані підпалювали автомобілі військових, залізничну інфраструктуру та державні підприємства.

Крім того, за десять місяців оперативники вилучили 4247 одиниць вогнепальної зброї, виявили 137 збройових схронів, а також викрили 903 факти збуту нелегальної зброї.

  • Ще у серпні повідомлялося, що за рік Національна поліція та Служба безпеки України затримали понад 70 паліїв автомобілів військовослужбовців.
     
Теги:
Новини
Україна
поліція
Війна з Росією
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