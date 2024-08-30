В Україні цьогоріч затримали понад 70 паліїв автомобілів, що належали військовим
Протягом поточного року Національна поліція та Служба безпеки України затримали вже понад 70 паліїв автомобілів військовослужбовців
Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадим Дзюбинський.
"Від початку року Нацполіція спільно з СБУ затримала понад 70 паліїв автомобілів військовослужбовців в різних областях України", - кажуть у поліції.
Зокрема, Дзюбинський зазначив, що серед тих, хто потрапляє на гачок РФ, у першу чергу, дорослі, які шукають легкого заробітку, малозабезпечені громадяни України, нерідко - особи, які ведуть аморальний спосіб життя, а також неповнолітні або молодь, яка теж шукає легкого і швидкого заробітку.
За словами правоохоронця, ці люди отримують від своїх кураторів у середньому 500 доларів за виконання такого злочину, хоча їм обіцяють набагато більше.
"У деяких випадках ці особи за це отримували ще менші суми - і 10 тис. грн за підпал авто, наприклад. Їх затягують до скоєння злочинної діяльності і обіцяють вже за наступні злочини заплатити більше", - пояснив поліціянт.
- Раніше СБУ та Нацполіція затримали у Києві, Кривому Розі й Дніпрі три групи фігурантів, які підпалювали авто й приватні помешкання військових Сил оборони на Дніпропетровщині й Закарпатті.
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