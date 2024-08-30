В Україні цьогоріч затримали понад 70 паліїв автомобілів, що належали військовим

Про це заявив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції України Вадим Дзюбинський.

"Від початку року Нацполіція спільно з СБУ затримала понад 70 паліїв автомобілів військовослужбовців в різних областях України", - кажуть у поліції.

Зокрема, Дзюбинський зазначив, що серед тих, хто потрапляє на гачок РФ, у першу чергу, дорослі, які шукають легкого заробітку, малозабезпечені громадяни України, нерідко - особи, які ведуть аморальний спосіб життя, а також неповнолітні або молодь, яка теж шукає легкого і швидкого заробітку.



За словами правоохоронця, ці люди отримують від своїх кураторів у середньому 500 доларів за виконання такого злочину, хоча їм обіцяють набагато більше.

"У деяких випадках ці особи за це отримували ще менші суми - і 10 тис. грн за підпал авто, наприклад. Їх затягують до скоєння злочинної діяльності і обіцяють вже за наступні злочини заплатити більше", - пояснив поліціянт.