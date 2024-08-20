У трьох містах України затримали підпалювачів автівок та помешкань військових Сил оборони

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначено, що підозрювані працювали на розвідку РФ, яка залучила їх до співпраці через канали у Telegram. За вказівкою окупантів фігуранти розвідували потенційні цілі, після чого їх підпалювали.

Зокрема у Києві затримали двох мешканців міста, які організували серію підпалів автівок співробітників ТЦК у Закарпатській області.

"Серед організаторів злочину – київський рецидивіст, який раніше відбував покарання за наркоторгівлю. Саме він отримав "замовлення" РФ на знищення військового транспорту ЗСУ у західному регіоні України", - розповідають у СБУ.

Фігурант і його спільник також залучили до підпалів кількох мешканців Ужгорода й Мукачева.

Російська розвідка дала завдання агентам підпалити приватні помешкання українських захисників і їхніх роднин. Так, фігуранти мали облити легкозаймистою сумішшю та підпалити вхідні двері квартири українського військового із Закарпаття. Однак їх затримали.

Фото: СБУ

У Дніпрі затримали трьох місцевих жителів, які в області спалили 5 автівок військових ЗСУ.

Водночас у Кривому Розі викрили двох агентів РФ, які прагнули вчинити підпал службового мікроавтобуса військових, який вони пригнали до міста після виконання завдань на фронті.

"Правоохоронці затримали всіх зловмисників по "гарячих слідах" та повідомили їм (відповідно до вчинених злочинів) про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань); ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом)", - резюмують у СБУ.

Фігурантам загрожує до 10 років за ґратами. Наразі вони перебувають під вартою.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: СБУ