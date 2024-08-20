Продавав фіктивні документи для ухилення від мобілізації: київському адвокату загрожує до 9 років ув'язнення

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, діючи під прикриттям надання адвокатських послуг, підозрюваний організував продаж фіктивних документів для уникнення призову та незаконного виїзду чоловіків за кордон.

Вартість таких послуг становила від 3 до 50 тис. доларів з одного ухилянта. Сума залежала від терміновості так званого замовлення.

Зазначається, що найбільшим попитом у фігуранта користувалися меддовідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я, зокрема через наявність І-ІІ груп інвалідності. При цьому його клієнти не проходили ВЛК, а документи на списання з лав потенційних призовників забирали прямо з офісу адвоката.

Для маскування оборудки юрист укладав із військовозобов’язаними клієнтами офіційний договір про правову допомогу. Крім того, фігурант пропонував ухилянтам допомогу із подальшою легалізацією після втечі за межі України. Для цього він оформлював фіктивні документи про навчання клієнтів у закордонних закладах вищої освіти.

Правоохоронці затримали адвоката в його офісі, коли він отримав 45 тис. доларів від ухилянта. Під час обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта виявили фіктивні документи на понад 244 тис. доларів.

Наразі адвокату повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.