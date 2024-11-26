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Білорусь за два роки поставила Росії мікросхеми для винищувачів і ракет на $125 млн, частина з них західного виробництва

Марія Науменко
26 листопада, 2024 вiвторок
17:27
Світ

З вересня 2022 року по червень 2024-го білоруські підприємства продали російським компаніям мікросхеми на понад 125 млн доларів, з них західного виробництва на близько 400 тис. доларів

Зміст

Про це повідомляє Білоруський розслідувальний центр.

За результатами розслідування, протягом цього періоду до Росії було експортовано майже 10 тис. мікросхем американського та європейського виробництва, в тому числі мікросхеми компанії Intel, які використовуються у військовій техніці та озброєнні.

Журналісти виявили, що одним з основних постачальників мікросхем є компанія ТОВ "Алексвіт лтд", пов'язана з Віктором Шейманом, близьким соратником Лукашенка, яку очолює колишній заступник голови Державного митного комітету Білорусі Сергій Борисюк. 

Так, з вересня 2022-го по червень 2023 року компанія продала Росії 131 мікросхему американського, фінського та німецького виробництв. 

Інша компанія, "Логістична компанія Восток", за інформацією видання, відправила в Росію понад 215 тис. мікросхем на суму близько 800 тис. доларів між груднем 2022-го і березнем 2023 року. Компанію контролює Олексій Матвєєв, який раніше працював у Білоруській тенісній федерації, пов'язаній із бізнесменом Сергієм Тетеріним, що також підпадає під санкції ЄС.

У ході розслідування стало відомо, що постачання мікросхем до Росії здійснює і компанія "СД Електро", яка співпрацює з російською "Грін-Чип", підтверджуючи можливість постачання товарів зі США та Європи. 

В розслідуванні також зазначається, що найбільшими постачальниками американських мікросхем стали компанії, створені безпосередньо після початку війни в Україні. Причому одна з таких компаній, "Первый Континент", з січня по червень 2024 року продала російським підприємствам 1665 мікросхем на 155 тис. доларів. 

Власником компанії журналісти називають Іллю Тарасюка, який близько 20 років пропрацював на підприємствах військово-промислового комплексу Білорусі. 

Основний покупець мікросхем у білоруської компанії в Росії - компанія "Стаут", яка перебуває під санкціями США і ЄС.

  • 21 листопада управління контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило новий пакет санкцій проти фізичних та юридичних осіб російського банківського сектору.

 

 

Теги:
Новини
Росія
Білорусь
зброя
санкції проти Росії
Війна з Росією
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