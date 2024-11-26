Білорусь за два роки поставила Росії мікросхеми для винищувачів і ракет на $125 млн, частина з них західного виробництва
З вересня 2022 року по червень 2024-го білоруські підприємства продали російським компаніям мікросхеми на понад 125 млн доларів, з них західного виробництва на близько 400 тис. доларів
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Про це повідомляє Білоруський розслідувальний центр.
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