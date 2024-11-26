Білорусь за два роки поставила Росії мікросхеми для винищувачів і ракет на $125 млн, частина з них західного виробництва

За результатами розслідування, протягом цього періоду до Росії було експортовано майже 10 тис. мікросхем американського та європейського виробництва, в тому числі мікросхеми компанії Intel, які використовуються у військовій техніці та озброєнні.

Журналісти виявили, що одним з основних постачальників мікросхем є компанія ТОВ "Алексвіт лтд", пов'язана з Віктором Шейманом, близьким соратником Лукашенка, яку очолює колишній заступник голови Державного митного комітету Білорусі Сергій Борисюк.

Так, з вересня 2022-го по червень 2023 року компанія продала Росії 131 мікросхему американського, фінського та німецького виробництв.

Інша компанія, "Логістична компанія Восток", за інформацією видання, відправила в Росію понад 215 тис. мікросхем на суму близько 800 тис. доларів між груднем 2022-го і березнем 2023 року. Компанію контролює Олексій Матвєєв, який раніше працював у Білоруській тенісній федерації, пов'язаній із бізнесменом Сергієм Тетеріним, що також підпадає під санкції ЄС.

У ході розслідування стало відомо, що постачання мікросхем до Росії здійснює і компанія "СД Електро", яка співпрацює з російською "Грін-Чип", підтверджуючи можливість постачання товарів зі США та Європи.

В розслідуванні також зазначається, що найбільшими постачальниками американських мікросхем стали компанії, створені безпосередньо після початку війни в Україні. Причому одна з таких компаній, "Первый Континент", з січня по червень 2024 року продала російським підприємствам 1665 мікросхем на 155 тис. доларів.

Власником компанії журналісти називають Іллю Тарасюка, який близько 20 років пропрацював на підприємствах військово-промислового комплексу Білорусі.

Основний покупець мікросхем у білоруської компанії в Росії - компанія "Стаут", яка перебуває під санкціями США і ЄС.