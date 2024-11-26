Додаткові виплати та шкільне харчування: в межах "Зимової підтримки" уряд запровадив низку програм для дітей
Кабінет міністрів України запровадив нові програми та ініціативи для дітей в межах комплексної програми "Зимова підтримка"
Про це йдеться на Урядовому порталі.
Дитячий компонент "Зимової підтримки" включає, зокрема, одноразову грошову допомогу на дітей для проходження зимового періоду.
Так, протягом грудня кожна малозабезпечена родина, а також сім'ї-ВПО, у яких є діти або дорослі з інвалідністю І групи, отримають на кожну дитину по 6500 грн на купівлю теплого одягу, взуття та інших речей, які потрібні взимку.
Крім того, до Дня святого Миколая діти-сироти й діти позбавлені батьківського піклування, які виховуються в сім’ях опікунів чи піклувальників, одноразово отримають додатково по 1000 грн.
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"Третє – реформування системи догляду і підтримки дітей в Україні. Для цього сьогодні ухвалюємо Стратегію забезпечення права кожної дитини на зростання в сімейному оточенні та план заходів з її реалізації", – йдеться в повідомленні.
Основними цілями цієї стратегії є комплексна підтримка біологічних родин, щоб діти не потрапляли до закладів догляду. Зокрема, йдеться про інклюзивну освіту, якісну медицину, ефективні соціальні служби, підтримку з боку громад та багато іншого.
Також йдеться про трансформацію закладів інституційного догляду. В уряді зазначили, що вони повинні працювати для того, щоб кожна дитина якнайшвидше знайшла свою родину.
"Стратегія розрахована до 2028 року, а її реалізація розпочинається вже зараз. Для цього будуть залучені відповідальні міністерства та відомства", – йдеться в повідомленні.
Ще одним пунктом "дитячої Зимової підтримки" є реалізація програми єМалятко. Уряд спростив процедуру видачі документів про державну реєстрацію народження у разі замовлення послуги з їх доставки за місцем проживання заявника.
П'ятою позицією "Зимової підтримки" для дітей є реформа шкільного харчування.
"Цього навчального року держава забезпечила безплатне гаряче харчування для всіх учнів початкових класів. Для цього даємо громадам відповідний фінансовий ресурс. Раніше спрямували на місця 2 млрд грн. Сьогодні переспрямовуємо ще понад 268 млн грн", – йдеться в повідомленні.
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На наступний рік у державному бюджеті передбачили 2,9 млрд грн на харчування школярів та ще 960 млн грн на модернізацію харчоблоків. В уряді також додали, що шукатимуть можливості та ресурси, аби для безоплатного харчування учнів усіх класів.
- Протягом грудня – лютого українцям надаватимуть одноразову виплату від держави в розмірі 1 тис. грн: кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, ліки, донати на ЗСУ, квитки Укрзалізниці й деякі інші послуги.
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