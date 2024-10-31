Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла про переваги й ризики виплати "тисячі від Зеленського"
Нардепка від "Слуги Народу" Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що виплата українцям "тисячі від Зеленського" серед переваг має стимулювання ПДВ, однак також існують ризики такої ініціативи
Про це вона повідомила в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
Нардепка розповіла, що у 2025 році очікують недоотримання ПДВ у бюджет. Тому шляхом виплати по тисячі гривень українцям, можливо, держава прагне стимулювати ПДВ, аби потім з цих коштів сплатити 20% на ЗСУ.
"Ми підвищували податки, щоб 30 млрд пішли на армію. Ми армію фінансуємо лише за кошти наших громадян і за кошти платників податків. Ці кошти, які будуть роздаватися населенню, якщо Кабінет Міністрів виробить необхідний механізм, це кошти міжнародних партнерів, які неможливо було використати на армію. І 20% із цих коштів все одно непрямо підуть на армію за рахунок сплати податків", - пояснила вона.
Також Василевська-Смаглюк зауважила, що перевагою виплати грошей є підтримка українських виробників та бізнесу, який зокрема розташований в зонах бойових дій.
Водночас народна депутатка наголосила на ризиках, що може нести виплата кожному громадянину по тисячі гривень. Вона підкреслила: кошти можливо було витратити на більш нужденну категорію населення.
"Але, наприклад, якби підняли б зарплату лікарям і не підняли вчителям - там було б обурення. Якби б підняли ВПО виплати й не підняли пенсіонерам - там би було обурення. Тому вирішили так, щоб кожен використав її (тисячу грн, - ред.) як міг", - додала Василевська-Смаглюк.
- Президент Володимир Зеленський 25 жовтня повідомив, що доручив уряду запровадити з 1 грудня програму єПідтримка, згідно з якою кожен українець отримає 1 тис. грн, які можна буде витратити на вітчизняні товари й послуги.
- Народний депутат Ярослав Железняк розкритикував ініціативу щодо виплати українцям по 1000 грн, зазначивши, що Україна не має "зайвих грошей" на це.
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