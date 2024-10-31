Нардепка Василевська-Смаглюк розповіла про переваги й ризики виплати "тисячі від Зеленського"

Про це вона повідомила в кулуарах Верховної Ради, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Нардепка розповіла, що у 2025 році очікують недоотримання ПДВ у бюджет. Тому шляхом виплати по тисячі гривень українцям, можливо, держава прагне стимулювати ПДВ, аби потім з цих коштів сплатити 20% на ЗСУ.

"Ми підвищували податки, щоб 30 млрд пішли на армію. Ми армію фінансуємо лише за кошти наших громадян і за кошти платників податків. Ці кошти, які будуть роздаватися населенню, якщо Кабінет Міністрів виробить необхідний механізм, це кошти міжнародних партнерів, які неможливо було використати на армію. І 20% із цих коштів все одно непрямо підуть на армію за рахунок сплати податків", - пояснила вона.

Також Василевська-Смаглюк зауважила, що перевагою виплати грошей є підтримка українських виробників та бізнесу, який зокрема розташований в зонах бойових дій.

Водночас народна депутатка наголосила на ризиках, що може нести виплата кожному громадянину по тисячі гривень. Вона підкреслила: кошти можливо було витратити на більш нужденну категорію населення.

"Але, наприклад, якби підняли б зарплату лікарям і не підняли вчителям - там було б обурення. Якби б підняли ВПО виплати й не підняли пенсіонерам - там би було обурення. Тому вирішили так, щоб кожен використав її (тисячу грн, - ред.) як міг", - додала Василевська-Смаглюк.