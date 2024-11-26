Повинні думати про те, як можемо дати змогу Силам оборони захищатися, - генерал-майор Бундесверу про запуск "Орешника"

Про це очільник спеціального штабу з питань України в міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдинг заявив під час перебування в Києві, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Це не система озброєння, яка вже впроваджена у російських військах. Це було свого роду експериментом. Ми повинні думати про те, як ми можемо дати змогу українським силам захищатися від такої зброї", - сказав він.

На думку Фройдинга, було б неправильно думати про те, що російський диктатор робитиме далі.

"Я вважаю, що ми повинні зосередитися на тому, як ми можемо підтримувати українські Збройні Сили далі, як ми можемо їх зміцнювати у майбутньому. Ми не залежимо від того, про що Путін думає, що він робитиме в майбутньому",- додав генерал.

Він наголосив, що ініціатива повинна бути на боці України та західних союзників, а не у росіян.

“Я не технічний експерт. Я не фахівець з ППО. Я армійський офіцер. Але це так – наскільки я дізнався протягом останніх днів, це система, яку досить важко перехопити, і я думаю, що повинні бути технічні дискусії, як цей вид зброї можна перехопити. І деякі з партнерів мають обговорити, як вони підтримають українські сили, щоб дати їм можливість перехоплювати навіть цю систему озброєння", - підсумував генерал.

Росія запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Що відомо

Уранці 21 листопада російська армія запустила по території України міжконтинентальну балістичну ракету, "Кинджал" і Х-101. Сили протиповітряної оборони знищили 6 ворожих цілей.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешник" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.

Ввечері 21 листопада МЗС відреагувало на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо використання балістичної ракети "Орешник" для удару по Україні.

За даними Головного управління розвідки, РФ ударила по Дніпру балістичною ракетою комплексу "Кедр" із 36 суббоєприпасами. Раніше в Україні припускали, що РФ застосувала міжконтинентальну балістичну ракету РС-26 "Рубеж", а диктатор Володимир Путін заявляв про ракету середньої дальності "Орешник".

Керівник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов після атаки міжконтинентальної балістичної ракети пояснив, у чому різниця між "Орешником" і "Кедром".

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва продовжуватиме випробування ракетної системи "Орешник", назвавши її "гарантом суверенітету". За його словами, система є "результатом роботи спеціалістів із нової Росії".

Служба безпеки України представила докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру.