В Україні не вимикатимуть електрику підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Тепер підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання, не вимикатимуть електроенергію.

"Рішення уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Раніше заходи обмеження електроенергії не передбачались для підприємств, що імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб.