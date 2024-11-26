В Україні не вимикатимуть електрику підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання
Кабмін на засіданні 26 листопада вніс зміни до Положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану в Україні
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
Тепер підприємствам, які імпортують понад 60% від обсягу споживання, не вимикатимуть електроенергію.
"Рішення уряду ухвалено з урахуванням збільшення лімітів потужностей для імпорту електричної енергії до України з європейських країн до 2,1 ГВт. Це створить додаткові стимули для залучення більшого обсягу комерційного імпорту електричної електроенергії, дозволить розвинути власну генерацію електроенергії та забезпечити більшу стійкість енергосистеми в умовах дефіциту", - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Раніше заходи обмеження електроенергії не передбачались для підприємств, що імпортують понад 80% електроенергії для своїх потреб.
- У липні найбільший металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" звернувся до уряду щодо "необґрунтовано завищеної вимоги обов'язкового імпорту електроенергії".
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