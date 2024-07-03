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Найбільший меткомбінат України просить уряд переглянути норму про імпорт 80% електроенергії: причина

3 липня, 2024 середа
16:05
Економіка імпорт електроенергії

Найбільший металургійний комбінат "АрселорМіттал Кривий Ріг" звернувся до уряду щодо "необґрунтовано завищеної вимоги обов'язкового імпорту електроенергії"

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби меткомбінату.

1 червня Кабмін ухвалив рішення про те, що гарантія постачання електроенергії без обмежень діятиме лише для тих підприємств, які імпортуватимуть не менше 80% від свого споживання.

В АрселорМіттал назвали це рішення уряду таким, що матиме негативні наслідки для підприємства, галузі, регіону, бюджетів різних рівнів.

"Зважаючи на найвищі в Європі ціни на електроенергію в Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії, звідки вона імпортується, необхідність витрачати додаткові кошти на її транспортування та сплачувати мито й акцизний збір, ціна імпортної електроенергії для підприємства понад у 2 рази перевищує ціну електроенергії, яку платять його конкуренти в галузі у країнах Західної Європи", - зазначає пресслужба меткомбінату.

"У таких умовах подальше виробництво стає суттєво збитковим, і завод не може бути конкурентоспроможним на світовому ринку металургійної продукції", - додали в АрселорМіттал.

Там наголосили, що в разі, якщо уряд не перегляне своє рішення, підприємство буде змушене значно скорочувати виробництво та відправити близько 1200 співробітників у простій.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

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Теги:
Новини
Україна
Кабмін
Війна з Росією
Енергетика
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