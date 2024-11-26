Елтон Джон частково втратив зір і не може завершити останній альбом

Про це пише BBC.

77-річний британський рок-музикант, володар п'яти премій "Ґреммі" Елтон Джон розповів, що не зміг закінчити свій новий альбом, оскільки він все ще бореться за повернення зору після перенесеної в липні інфекції.

Протягом останніх чотирьох місяців співак не міг бачити правим оком, а його ліве око, як сказав музикант у програмі ABC Good Morning America, "не в найкращому стані".

"Я можу зробити щось на зразок цього [інтерв’ю], але піти в студію і записати [пісню] - я не знаю, тому що я не бачу тексту для початку", – зазначив Елтон Джон.

Він поділився, що його вразило, що він нічого не бачить, не може читати і не може ні на що дивитися. Відповідаючи на запитання про статус свого альбому, попзірка зауважив, що не може відповісти, оскільки "минув певний час, поки він нічого не робив", тому робота над альбомом застрягла.

Елтон Джон додав, що наразі лікується і має надію, що все буде добре.

У листопаді 2023 року Елтон розповів, що він щойно закінчив новий альбом, автором слів пісень у якому став Берні Топін.

"Він абсолютно чудовий, він сповнений молодості та життєвої сили", — сказав Елтон Джон.

Останній студійний альбом сера Елтона з новим матеріалом вийшов у 2016 році.