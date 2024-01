Елтон Джон став 19-ю людиною у світі, яка отримала всі чотири знакові премії у музиці

Про це пише The Guardian.

Увечері 15 січня в Лос-Анджелесі під час 75-ої церемонії нагородження телевізійної премії "Еммі" 76-річний британський музикант Елтон Джон отримав статуетку. Перемогу йому принесла трансляція концерту "Елтон Джон у прямому ефірі: Прощання зі стадіону "Доджер" (Elton John Live: Farewell From Dodger Stadium). Це перша "Еммі" для Елтона Джона, але він не зміг отримати її особисто через операцію на коліні.

Перемога зробила його 19-ю людиною, якій вдалося виграти премії "Еммі", "Оскар", "Тоні" та "Греммі", що відомо як статус Egot - за першими літерами у назвах премій.

Продюсер Бен Вінстон, який вийшов на сцену з чоловіком Джона Девідом Фернішем, щоб отримати нагороду, сказав: "Я не Елтон Джон. На жаль, у нього була операція на коліні. Він абсолютно в порядку, але хотів висловити свою любов і подяку Академії телебачення за цю неймовірну нагороду. Ми знали, що це шоу стане історичним, тому що це буде останній концерт Елтона в Північній Америці під час туру. Ми знали, що це стане історичним, тому що це була перша пряма глобальна трансляція Disney. Але ми не знали, що це стане історичним, тому що перемогу здобуде людина, яка створила саундтрек до нашого життя, яка зробила стільки великого для суспільства, який є нашим героєм. Ми не знали, що це принесе йому Egot".

Статус Egot називають "великим шлемом шоубізнесу" - за аналогією зі спортом. Джон став 19-ю людиною, якій це вдалося, приєднавшись до Одрі Хепберн, Мела Брукса та Ендрю Ллойда Веббера.

Премія "Еммі" додалася до п’яти виграшів "Греммі", двох перемог премії "Оскар" за Can You Feel the Love Tonight із "Короля Лева" та (I’m Gonna) Love Me Again з Rocketman, а також до нагороди "Тоні" за найкращу оригінальну музику до мюзиклу "Аїда".

Телепремія "Еммі" оголосила переможців. Серіали "Ведмідь", "Спадкоємці" та "Сварка" отримали найбільше статуеток у різних номінаціях. Лідером серед номінантів був серіал "Спадкоємці", який претендував на перемогу у 27 категоріях, але отримав лише 6 статуеток "Еммі". Таку ж кількість нагород отримав драматично-комедійний "Ведмідь". Ще 5 статуеток вручили мінісеріалу "Сварка".