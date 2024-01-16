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Телепремія "Еммі" оголосила переможців: які серіали визнали найкращими у 2023 році

16 січня, 2024 вiвторок
12:22
Культура На фото: статуетка премії "Еммі"

Увечері 15 січня в Лос-Анджелесі відбулася 75-та церемонія нагородження "Еммі". Телепремію вручають за передові досягнення в телевізійних програмах і серіалах та індивідуальні досягнення у 2022-2023 роках

Про це йдеться на сайті премії.

Зазначається, що церемонія вручення відбулася у драматичному театрі Peacock Theatre в Лос-Анджелесі. Ведучим події був актор Ентоні Андерсон.

Серіали "Ведмідь", "Спадкоємці" та "Сварка" отримали найбільше статуеток у різних номінаціях. 

Лідером серед номінантів був серіал "Спадкоємці", який претендував на перемогу у 27 категоріях, але отримав лише 6 статуеток "Еммі". Таку ж кількість нагород отримав драматично-комедійний "Ведмідь". Ще 5 статуеток вручили мінісеріалу "Сварка".

Крім того, нагороду найкращого розважального шоу в прямому етері отримала трансляція концерту Елтона Джона - "Елтон Джон у прямому ефірі: Прощання зі стадіону "Доджер"".Також шоу отримало статус EGOT, який присуджується артистам, що виграли премії "Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні".

Повний список лауреатів "Еммі" 2023 року

  • найкращий драматичний серіал - "Спадкоємці" (Succession від НВО)
  • найкращий комедійний серіал - "Ведмідь" (The Bear)
  • короткий серіал - "Сварка" (Beef)
  • актор головної ролі в драматичному серіалі - Кіран Калкін ("Спадкоємці")
  • акторка головної ролі в драматичному серіалі - Сара Снук ("Спадкоємці")
  • актор другого плану в драматичному серіалі - Метью Макфейден ("Спадкоємці")
  • акторка другого плану в драматичному серіалі - Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")
  • актор головної ролі в комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")
  • акторка головної ролі в комедійному серіалі - Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")
  • актор другого плану в комедійному серіалі - Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")
  • акторка другого плану в комедійному серіалі - Айо Едебірі ("Ведмідь")
  • актор головної ролі в короткому серіалі - Стівен Юн ("Сварка")
  • акторка головної ролі в короткому серіалі - Алі Вонґ ("Сварка")
  • актор другого плану в короткому серіалі - Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах")
  • акторка другого плану в короткому серіалі - Нісі Неш-Беттс ("Дамер - чудовисько: історія Джеффрі Дамера")
  • сценарій драматичного серіалу - Джессі Армстронґ ("Спадкоємці")
  • сценарій короткого серіалу - Лі Сон Джин (Сварка")
  • режисура драматичного серіалу - Марк Майлод ("Спадкоємці")
  • сценарій комедійного серіалу - Крістофер Сторер ("Ведмідь")
  • режисура драматичного серіалу - Крістофер Сторер ("Ведмідь")
  • розважальна програма - "Ефір Елтона Джона: прощання зі стадіоном "Доджерс""
  • реаліті-шоу/змагання - "Королівські перегони Ру Пола" (RuPaul's Drag Race)
  • розмовне телешоу - "Щоденне шоу з Тревором Ноа"
  • ток-шоу - "Події минулого тижня з Джоном Олівером"

Раніше стало відомо, що колишній президент США Барак Обама здобув свою п’яту перемогу на премії "Еммі" за роботу над документальним фільмом "Робота: що ми робимо цілий день".

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