Телепремія "Еммі" оголосила переможців: які серіали визнали найкращими у 2023 році

Про це йдеться на сайті премії.

Зазначається, що церемонія вручення відбулася у драматичному театрі Peacock Theatre в Лос-Анджелесі. Ведучим події був актор Ентоні Андерсон.

Серіали "Ведмідь", "Спадкоємці" та "Сварка" отримали найбільше статуеток у різних номінаціях.

Лідером серед номінантів був серіал "Спадкоємці", який претендував на перемогу у 27 категоріях, але отримав лише 6 статуеток "Еммі". Таку ж кількість нагород отримав драматично-комедійний "Ведмідь". Ще 5 статуеток вручили мінісеріалу "Сварка".

Крім того, нагороду найкращого розважального шоу в прямому етері отримала трансляція концерту Елтона Джона - "Елтон Джон у прямому ефірі: Прощання зі стадіону "Доджер"".Також шоу отримало статус EGOT, який присуджується артистам, що виграли премії "Еммі", "Греммі", "Оскар" і "Тоні".

Повний список лауреатів "Еммі" 2023 року

найкращий драматичний серіал - "Спадкоємці" (Succession від НВО)

найкращий комедійний серіал - "Ведмідь" (The Bear)

короткий серіал - "Сварка" (Beef)

актор головної ролі в драматичному серіалі - Кіран Калкін ("Спадкоємці")

акторка головної ролі в драматичному серіалі - Сара Снук ("Спадкоємці")

актор другого плану в драматичному серіалі - Метью Макфейден ("Спадкоємці")

акторка другого плану в драматичному серіалі - Дженніфер Кулідж ("Білий лотос")

актор головної ролі в комедійному серіалі - Джеремі Аллен Вайт ("Ведмідь")

акторка головної ролі в комедійному серіалі - Квінта Брансон ("Початкова школа Ебботт")

актор другого плану в комедійному серіалі - Ебон Мосс-Бакрак ("Ведмідь")

акторка другого плану в комедійному серіалі - Айо Едебірі ("Ведмідь")

актор головної ролі в короткому серіалі - Стівен Юн ("Сварка")

акторка головної ролі в короткому серіалі - Алі Вонґ ("Сварка")

актор другого плану в короткому серіалі - Пол Волтер Гаузер ("Чорний птах")

акторка другого плану в короткому серіалі - Нісі Неш-Беттс ("Дамер - чудовисько: історія Джеффрі Дамера")

сценарій драматичного серіалу - Джессі Армстронґ ("Спадкоємці")

сценарій короткого серіалу - Лі Сон Джин (Сварка")

режисура драматичного серіалу - Марк Майлод ("Спадкоємці")

сценарій комедійного серіалу - Крістофер Сторер ("Ведмідь")

режисура драматичного серіалу - Крістофер Сторер ("Ведмідь")

розважальна програма - "Ефір Елтона Джона: прощання зі стадіоном "Доджерс""

реаліті-шоу/змагання - "Королівські перегони Ру Пола" (RuPaul's Drag Race)

розмовне телешоу - "Щоденне шоу з Тревором Ноа"

ток-шоу - "Події минулого тижня з Джоном Олівером"

Раніше стало відомо, що колишній президент США Барак Обама здобув свою п’яту перемогу на премії "Еммі" за роботу над документальним фільмом "Робота: що ми робимо цілий день".