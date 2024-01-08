Обама отримав "Еммі" у сфері творчості за роботу над серіалом Netflix
Колишній президент США Барак Обама здобув свою п’яту перемогу на премії "Еммі" за роботу над документальним фільмом "Робота: що ми робимо цілий день"
Про це пише CNN.
Колишній президент США Барак Обама отримав статуетку під час церемонії Creative Arts Emmy Awards як оповідач документального серіалу Netflix "Робота: що ми робимо цілий день". Колишній президент США також є продюсером проєкту разом із дружиною та колишньою першою леді Мішель Обамою.
"Для когось це зарплата. Для інших це покликання. Цей документальний фільм досліджує значення роботи для сучасних американців у час швидких змін", - йдеться в описі багатосерійного фільму.
"Робота: що ми робимо цілий день" — серіал із чотирьох частин, який дебютував у травні на Netflix. Він "досліджує шляхи, якими ми знаходимо сенс у нашій роботі, і як наш досвід і труднощі об’єднують нас на людському рівні".
"Коли ми впевнені, що кожен відчуває повагу до своєї роботи, що внесок кожного шанується, і що кожен отримує достатньо грошей, щоб по-справжньому брати участь у житті наших громад, ми зміцнюємо довіру між нами, що робить усе в нашому житті можливим", - сказав Обама.
Серіал натхненний книгою лауреата Пулітцерівської премії Стадса Теркела "Робота" 1974 року – історією, яка досліджує роботу та людей, які її виконують. Серіал має на меті сприяти розумінню та оцінці роботи, яку виконують люди.
Серіал є спільним виробництвом Concordia Studio та Higher Ground, заснованої Обамами у 2018 році. Їхня компанія випустила понад 10 фільмів і телевізійних фільмів, у тому числі документальний фільм 2020 року, який отримав "Оскар", "Американська фабрика", а також останній проєкт "Залиште світ позаду".
Раніше Обама отримав премію "Еммі" у сфері творчості у 2022 році за роботу над документальним серіалом "Наші великі національні парки", який також транслювався на Netflix.
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