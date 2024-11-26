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Знесення садиби Зеленських у Києві: суд визнав руйнування законним

Ольга Бабишена
26 листопада, 2024 вiвторок
17:11
Суспільство У Києві зносять історичну садибу Зеленських

Верховний суд визнав законним знесення історичної садиби Зеленських кінця ХІХ сторіччя, яке відбулося в липні 2024 року

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Про це повідомив активіст та пам’яткоохоронець Дмитро Перов.

За його словами, відповідне рішення прийняла колегія суддів на чолі з Андрієм Рибачуком. 

"Зокрема, суд визнав видачу містобудівних умов і обмеження на реконструкцію садиби законним. І це попри те, що будівля таки отримала статус памʼятки історії та архітектури. А єдиним дозволеним видом робіт на памʼятках згідно з законом є виключно їх реставрація", - йдеться у повідомленні. 

Активіст наголосив, що своїм рішенням суддя відхилив касаційні скарги Київської міської прокуратури та ГО Спадщина щодо захисту та збереження садиби Зеленських.

"Тепер це рішення може вплинути на формування правозастосовчої практики, а отже забезпечити підстави для руйнування й інших памʼяток", - підсумував він. 

Що відомо про знесення історичної садиби Зеленських 

Увечері 19 липня будівельники знесли історичну садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя. Після цього, активіст Дмитро Перов закликав киян вийти на мітинг до КМДА.

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв прокоментував знесення садиби Зеленських, назвавши це цинічним порушенням пам’яткоохоронного і містобудівного законодавств.

За його словами, цей будинок не мав юридичного статусу пам’ятки чи "щойно виявленого об’єкта культурної спадщини", як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством.

Київська міська прокуратура 21 липня розпочала кримінальне провадження за знесення історичної садиби Зеленських кінця ХІХ сторіччя як знищення майна, на яке накладено арешт, та самовільне будівництво на самовільно зайнятій землі.

23 липня правоохоронці повідомили про підозру співвласнику будівлі, за вказівкою якого у Києві було знесено історичну садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя. Наступного дня йому обрали запобіжний захід.

Довідка: Садиба Зеленських - дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

Споруду почали розбирати у 2021 році, однак за сприяння активістів процес призупинили. На початку квітня 2024 року Дмитро Перов повідомив, що забудовник завісив фасад будівлі 1890 року інформаційним щитом, на якому стверджує, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження псує інвестиційний клімат міста.

Теги:
Новини
Культура
Україна
Верховний суд
новини Києва
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