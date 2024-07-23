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Власнику знесеної садиби Зеленських оголосили підозру в умисному знищенні майна

23 липня, 2024 вiвторок
09:21
Культура

Правоохоронці повідомили про підозру співвласнику будівлі, за вказівкою якого у Києві було знесено історичну садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя

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Про це повідомляє ГУ Національної поліції у Києві та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 32-річний підозрюваний залучив будівельну фірму, співробітникам якої надав вказівку на демонтаж історичної будівлі. Наразі на техніку, якою користувались будівельники, накладено арешт. 

Наразі правоохоронці повідомили власнику будинку про підозру за ч. 1 ст. 388 Кримінального кодексу України - умисне пошкодження та знищення майна, на яке судом накладено арешт.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Також вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі. 

Про знесення історичної садиби Зеленських 

Увечері п'ятниці, 19 липня, будівельники знесли історичну садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя. Після цього, активіст Дмитро Перов закликав киян вийти на мітинг до КМДА.

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв прокоментував знесення садиби Зеленських, назвавши це цинічним порушенням пам’яткоохоронного і містобудівного законодавств.

За його словами, цей будинок не мав юридичного статусу пам’ятки чи "щойно виявленого об’єкта культурної спадщини", як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством.

Фото: В.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв


Київська міська прокуратура 21 липня розпочала кримінальне провадження за знесення історичної садиби Зеленських кінця ХІХ сторіччя як знищення майна, на яке накладено арешт та самовільне будівництво на самовільно зайнятій землі.

Довідка: Садиба Зеленських - дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських період з 1911 по 1915 роки.

Споруду почали розбирати у 2021 році, однак за сприяння активістів процес призупинили. На початку квітня 2024 року Дмитро Перов повідомив, що забудовник завісив фасад будівлі 1890 року інформаційним щитом, на якому стверджує, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження псує інвестиційний клімат міста.

Теги:
Суспільство
Україна
поліція
новини Києва
Офіс генпрокурора
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