У Києві почали зносити садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя: активісти обіцяють власноруч зупинити техніку

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"На вул. Кониського, 22 зносять Садибу Зеленських, 1890 р. Викликали поліцію, будем зупиняти техніку", - наголосив він.

Довідково: Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських період з 1911 по 1915 роки.

Споруду почали розбирати у 2021 році, однак за сприяння активістів процес призупинили. На початку квітня 2024 року Дмитро Перов повідомив, що забудовник завісив фасад будівлі 1890 року інформаційним щитом, на якому стверджує, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження псує інвестиційний клімат міста.