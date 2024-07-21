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Прокуратура розпочала кримінальне провадження за знесення історичної садиби Зеленських у Києві

21 липня, 2024 неділя
10:45
Культура

Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження за знесення історичної садиби Зеленських кінця ХІХ сторіччя як знищення майна, на яке накладено арешт та самовільне будівництво на самовільно зайнятій землі

Зміст

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.
 
За фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 (колишня назва - Тургенівська, 22) розпочато кримінальне провадження. Дії осіб, які руйнували будинок, кваліфіковано як  знищення майна, на яке накладено арешт (ч.1 ст. 388 КК України). Також розслідується проведення будівельних робіт всупереч накладеній забороні, яке кваліфіковано як самовільне будівництво на самовільно зайнятій земельній ділянці (ч.3 ст.197-1 КК України).

Йдеться про пам'ятку історії - Садиба Зеленських, 1890 р. - дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 рік.
 
У прокуратурі зазначають, що на будівлю по вул. Кониського, 22 в січні 2024 року в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного незаконного знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини (ч.2 ст. 298 КК України), за клопотанням прокурорів був накладений арешт із забороною користування, розпорядження та відчуження.
 
Прокурори клопотали про арешт оскільки, згідно з генеральним планом м. Києва, вказана земельна ділянка входить до меж історичного ареалу. На проведення будівельних робіт потрібно погодження Міністерства культури та інформаційної політики України, якого не було. Відтак, у зв’язку з арештом будівлі, усі роботи мали бути зупинені, наголосили у прокуратурі. 

Однак 19 липня 2024 року, попри арешт, невстановлені особи в порушення обмежувальних вимог із застосуванням важкої будівельної техніки зруйнували будинок по вул. Кониського, 22. На даний час встановлене місце знаходження техніки, яка була задіяна під час знесення будівлі. До суду подано клопотання про її арешт. 

"Ще раз наголошуємо, що будівля по вул. Кониського, 22 перебуває під арештом, і проведення будь-яких будівельних робіт там є незаконним", - підкреслили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

  • Нагадаємо, що 20 липня активіст Дмитро Перов закликав киян вийти на мітинг до КМДА після того, як увечері п'ятниці, 19 липня, будівельники знесли історичну садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя. Також на це відреагували у поліції та Міністерстві культури.
Теги:
Суспільство
Кримінал
Україна
новини Києва
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