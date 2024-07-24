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Суд обрав запобіжний захід співвласнику зруйнованої садиби Зеленських

Марина Клюєва
24 липня, 2024 середа
16:30
Кримінал У Києві знесли історичну садибу Зеленських

У середу, 24 липня, Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід співвласнику садиби Зеленських Михайлу Гречку. Його звинувачують в умисному знищенні історичної будівлі, попри накладений на неї арешт

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Про це повідомляє Суспільне.

Зазначається, що прокуратура вимагала обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Правоохоронці вважають, що з боку підозрюваного є ризик переховування від органів досудового розслідування і суду - у 2023 році Михайло Гречко виїжджав за кордон через систему "Шлях".

Адвокатка Гречка передала суду копії підтверджувальних документів, зокрема, від Мінкульту, що зруйнована будівля не перебувала в реєстрі нерухомих пам'яток.

"Ми маємо докази, що доводять, що садиба Зеленських не є культурною пам'яткою. Маємо відповідь від Мінкульту, що об'єкт не внесений в реєстр і об'єкт не відноситься до об’'єкту культурною спадщини", - сказала захисниця.

Підозрюваний заявив у суді, що не визнає своєї провини. Він заявив, що в садибі Зеленських мала бути реконструкція. Начебто планувалось відновлення зовнішнього та внутрішнього вигляду в межах фундаменту.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання: на підозрюваного поклали обов'язки прибувати до слідчого, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками і здати паспорти.

Запобіжний захід діятиме до 23 вересня 2024 року.

Про знесення історичної садиби Зеленських 

Увечері п'ятниці, 19 липня, будівельники знесли історичну садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя. Після цього, активіст Дмитро Перов закликав киян вийти на мітинг до КМДА.

Виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв прокоментував знесення садиби Зеленських, назвавши це цинічним порушенням пам’яткоохоронного і містобудівного законодавств.

За його словами, цей будинок не мав юридичного статусу пам’ятки чи "щойно виявленого об’єкта культурної спадщини", як це передбачено пам’яткоохоронним законодавством.

Київська міська прокуратура 21 липня розпочала кримінальне провадження за знесення історичної садиби Зеленських кінця ХІХ сторіччя як знищення майна, на яке накладено арешт та самовільне будівництво на самовільно зайнятій землі.

23 липня правоохоронці повідомили про підозру співвласнику будівлі, за вказівкою якого у Києві було знесено історичну садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя.

Довідка: Садиба Зеленських - дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських період з 1911 по 1915 роки.

Споруду почали розбирати у 2021 році, однак за сприяння активістів процес призупинили. На початку квітня 2024 року Дмитро Перов повідомив, що забудовник завісив фасад будівлі 1890 року інформаційним щитом, на якому стверджує, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження псує інвестиційний клімат міста.

Теги:
Суспільство
Культура
Україна
новини Києва
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