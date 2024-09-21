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Розмінування України традиційними методами може тривати 100 років, - ООН

Євген Козярін
21 вересня, 2024 субота
00:29
Війна з Росією Волинські сапери розміновують Донеччину

На повне розмінування території України традиційними методами може знадобитися сотня років, технології допоможуть прискорити цей процес

Зміст

 Про це заявила помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"За умови постійних зусиль і вдосконалення технологій значного прогресу можна досягти за кілька років, але за допомогою традиційних методів розмінування може знадобитися сотня років, щоб повністю очистити й сертифікувати всі постраждалі регіони як безпечні", - сказала вона.

Вона зазначила, що випробування інноваційних методів виявлення мін показали перспективи в методах виявлення наземних мін і вибухонебезпечних пережитків війни. Інноваційні команди досягли результатів у 78% під час виявлення предметів на поверхні, близько 70% - під час виявлення металевих і закопаних предметів і 62% - під час виявлення пластикових предметів.

Нода також поділилася, що зараз триває робота з національними органами влади над залученням собак до операцій із розмінування, а ПРООН, Консультативна група з розмінування (MAG), організація з дресирування тварин APOPO та інші міжнародні партнери підтримали відкриття нового кінологічного центру.

За її словами, натреновані собаки можуть обстежувати до 1,5 тис. квадратних метрів території щодня. Тобто, робити це до 75 разів швидше за людину.

Теги:
ООН
відбудова України
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